Leone XIV scuote il mondo: la sua enciclica sfida l’intelligenza artificiale globale

Con Magnifica Humanitas il Papa chiede regole rigorose sull’IA, difesa della dignità umana e un nuovo equilibrio tra tecnologia, pace e giustizia sociale condivisa globale.

Con la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV mette al centro una delle grandi questioni del presente: il rapporto tra intelligenza artificiale, potere, guerra, lavoro e dignità della persona. Il documento, firmato il 15 maggio e presentato il 25 maggio, richiama esplicitamente l’eredità della Rerum Novarum di Leone XIII e propone una riflessione ampia sulla necessità di restare “profondamente umani” nell’epoca degli algoritmi.

Il testo si apre con un’immagine forte: l’umanità davanti alla scelta tra una nuova torre di Babele e una città capace di custodire insieme Dio e l’uomo. Da qui parte il monito del Pontefice: la tecnica non può diventare un fine autonomo, né essere consegnata alla sola logica della competizione economica, militare o conoscitiva.

Uno dei passaggi centrali riguarda la richiesta di “disarmare l’IA”. Leone XIV avverte che nessun algoritmo può rendere moralmente accettabile la guerra e sottolinea il rischio che le armi autonome rendano il conflitto più rapido, impersonale e distante dal volto delle vittime. Per questo chiede vincoli etici internazionali, controlli rigorosi e una responsabilità condivisa tra Stati, istituzioni sovranazionali e comunità scientifica.

L’enciclica affronta anche il peso delle big tech. Quando conoscenza, dati e tecnologie restano concentrati nelle mani di pochi soggetti privati, scrive il Papa, si genera un nuovo squilibrio che può incidere sulla libertà dei popoli e sulle scelte quotidiane delle persone. Da qui l’appello a regole giuste, trasparenza e accesso più equo agli strumenti digitali.

Ampio spazio viene dedicato alle nuove forme di sfruttamento: dal lavoro invisibile di chi etichetta dati e modera contenuti, fino all’estrazione delle terre rare necessarie alla produzione di dispositivi e microprocessori. Leone XIV lega queste dinamiche alle schiavitù del passato e chiede perdono, a nome della Chiesa, per i ritardi storici nella condanna della schiavitù.

Nel testo compaiono riferimenti a Sant’Agostino, San Tommaso, Platone, ma anche a Tolkien, Martin Luther King, Nelson Mandela, Hannah Arendt, Giorgio La Pira, Maria Montessori e altre figure religiose, civili e culturali. Il messaggio conclusivo è netto: il progresso non va respinto, ma orientato al bene comune, perché l’innovazione senza umanità rischia di trasformarsi in una nuova forma di dominio.