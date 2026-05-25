Abruzzo al voto, verdetti e sorprese: Chieti verso il ballottaggio, Avezzano premia Di Pangrazio

Urne chiuse nei 60 comuni abruzzesi chiamati al voto: Legnini avanti a Chieti, Di Pangrazio vicino alla conferma ad Avezzano, primi sindaci eletti nei piccoli centri.

Si chiudono le urne e si apre la fase decisiva dello spoglio per le elezioni comunali in Abruzzo 2026. Sono 60 i comuni chiamati al rinnovo dei consigli comunali nella tornata del 24 e 25 maggio, con l’attenzione concentrata soprattutto su Chieti e Avezzano, gli unici due centri sopra i 15mila abitanti, dove è previsto l’eventuale ballottaggio del 7 e 8 giugno.

A Chieti il dato politico principale è il vantaggio di Giovanni Legnini, candidato unitario del centrosinistra, che secondo le proiezioni di Noto Sondaggi per Il Centro/Rete8 resta vicino alla soglia del 50%. Alle sue spalle si colloca Cristiano Sicari, esponente del centrodestra, mentre Mario Colantonio, sostenuto dalla Lega, si ferma più indietro. La divisione del centrodestra appare uno degli elementi centrali della lettura del voto teatino. Se il quadro sarà confermato dai dati ufficiali, la città andrà al secondo turno.

Ad Avezzano, invece, il sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio viaggia verso una conferma netta. Con lo scrutinio ancora in corso, il primo cittadino supera il 60% nelle prime rilevazioni, lasciando sotto il 20% Alessio Cesareo e intorno al 10% Roberto Verdecchia. Un margine che, se consolidato, permetterebbe a Di Pangrazio di evitare il ballottaggio.

Arrivano intanto i primi verdetti dai comuni più piccoli. In provincia di Chieti, Donatello Di Prinzio è eletto sindaco a Guardiagrele, Carlo Racciatti viene riconfermato a Guilmi con oltre il 91% e Maria Antonietta Verna diventa prima cittadina a Palena. In provincia di Pescara, Francesco Colarossi conquista Carpineto della Nora.

Numerosi i risultati anche nell’Aquilano: tra gli eletti figurano Marco Passalacqua ad Ateleta, Antonio D’Alfonso a Capestrano, Fabio De Angelis a Cappadocia, Angelo Caruso a Castel di Sangro e Settimio Santilli a Celano, riconfermato con un risultato molto ampio.

Dal Teramano arrivano le vittorie di Paolo Tancredi a Castelli e di Fabio Altitonante a Montorio al Vomano. Lo spoglio prosegue, ma la geografia politica abruzzese inizia già a delinearsi: Chieti guarda al ballottaggio, Avezzano sembra scegliere la continuità.