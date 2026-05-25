Chieti al ballottaggio, Legnini avanti: Sicari insegue mentre il centrodestra resta diviso

La nona proiezione Noto Sondaggi per Il Centro/Rete8, con copertura all’81%, conferma Legnini primo ma sotto la soglia del 50%.

A Chieti lo scenario del ballottaggio è ormai il dato politico più rilevante della serata elettorale. Secondo la nona proiezione elaborata dall’istituto Noto Sondaggi per il gruppo Il Centro/Rete8, con una copertura del campione arrivata all’81%, il candidato unitario del centrosinistra Giovanni Legnini si attesta al 48,7%. Un risultato netto, ma ancora sotto la soglia necessaria per chiudere la partita al primo turno.

Alle sue spalle si conferma Cristiano Sicari, candidato di una parte del centrodestra, accreditato del 26,1%. Più distante Mario Colantonio, sostenuto dalla Lega, fermo al 15%. La doppia candidatura nell’area di centrodestra resta uno degli elementi centrali della lettura politica del voto teatino.

Seguono i candidati civici: Alessandro Carbone raggiunge il 5,8%, Giancarlo Cascini il 3,6%, mentre Olinto Amoroso si ferma allo 0,8%. I dati, diffusi alle 19.02, restano proiezioni e dovranno essere confermati dallo spoglio ufficiale, ma indicano con forza la prospettiva di un secondo turno tra Legnini e Sicari.

In città l’affluenza si è attestata al 62,33%, dato significativo per una consultazione amministrativa molto osservata in Abruzzo. Sul fronte delle liste, dalle rilevazioni diffuse emerge il primato della Lista Legnini, seguita da Forza Italia e Fratelli d’Italia, elementi che saranno decisivi anche nella composizione dei rapporti di forza in vista dell’eventuale consiglio comunale.

La sfida ora si sposta sul terreno delle alleanze e dei riposizionamenti. Legnini dovrà difendere un vantaggio ampio ma non sufficiente, mentre Sicari sarà chiamato a intercettare una parte del voto disperso nell’area di centrodestra e tra le liste civiche. Il secondo turno, se confermato dai risultati definitivi, diventerà il passaggio decisivo per stabilire chi guiderà Palazzo di Città nei prossimi anni.