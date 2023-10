Abruzzo alla scoperta delle sue meraviglie: le Giornate Fai d'Autunno [ELENCO]

In occasione della dodicesima edizione delle Giornate Fai d'Autunno, un evento annuale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano organizzato dal Fai–Fondo per l'Ambiente Italiano Ets, si aprono le porte a straordinarie scoperte nel cuore della regione. Sabato e domenica, un'ampia selezione di luoghi d'interesse storico, artistico e naturalistico accoglierà il pubblico in visite speciali a contributo libero. Si tratta di oltre 700 luoghi straordinari dislocati in più di 350 città italiane, spesso inaccessibili o sconosciuti, ma che promettono di svelare tesori nascosti (l'elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione sono disponibili su www.giornatefai.it).

"Le Giornate Fai d'Autunno, giunte alla dodicesima edizione - spiega il presidente Fai Abruzzo e Molise, Roberto Di Monte - offrono l'opportunità di scoprire le bellezze della nostra regione in un periodo dell'anno in cui i luoghi si trasformano, regalando atmosfere uniche. Queste aperture al pubblico straordinarie permettono di esplorare aspetti legati alla storia, all'arte, alla natura, all'artigianato, alle tradizioni e alla letteratura, elementi chiave della nostra identità e della nostra storia."

Ecco alcune delle aperture previste in Abruzzo:

A cura della Delegazione Fai di Chieti:

Fara Filiorum Petri: Borgo di Fara Filiorum Petri, L'Arte del Ferro Battuto, La Via dell'Acqua

Vacri: Alle Origini della Transumanza: Il Tempio Italico di Vacri, Vacri, Arti e Mestieri, l'Eccellenza della Cantina Sociale, Vacri, Il Borgo Immerso nel Paesaggio più Bello che C'è

A cura della Delegazione Fai di Lanciano:

Montenerodomo: Benedetto Croce a Iuvanum

Pizzoferrato: Il Parco, la Villa e l'Avifauna, Pizzi, Arte, Natura e Agricoltura, Villa Casati e Terra Vecchia

Torricella Peligna: Alla Scoperta della Madonna del Roseto, Antiche Dimore di Illustri Famiglie, Il Tratturo tra i Palazzi Baronali, La Pineta, gli Eroi e le Due Guerre, Sono John Fante, Vita e Festival dello Scrittore

A cura del Gruppo Fai di Ortona:

Ortona: Cantina Dora Sarchese e Fontana del Vino

A cura della Delegazione Fai di Vasto:

Scerni: "Torrone" di Aragna a Dominio del Paesaggio Agrario, Famiglie a Confronto fra '700 e '900: Raimondi, De Riseis, Ciccarone, Istituto Tecnico Agrario "Cosimo Ridolfi", Palazzo dei D'Avalos a Scerni e Arte Fiorita di Gaetano Paloscia, San Panfilo a Scerni: Il Culto, il Tesoro, Storie e Immagini del Primo Novecento: La Dimora Racconta.

A cura della Delegazione Fai dell'Aquila:

L'Aquila: Palazzo Pica Alfieri

A cura della Delegazione Fai della Marsica:

Pescina: Pescina sul Filo del Tempo, Volti Illustri nel Mondo

A cura della Delegazione Fai di Sulmona:

Anversa degli Abruzzi: Anversa degli Abruzzi: Natura, Cultura, Transumanza, Escursione "Anello delle Gole" fino a Castrovalva, Riserva Naturale Gole del Sagittario

A cura della Delegazione Fai di Pescara:

San Valentino in Abruzzo Citeriore: Duomo di San Valentino e Damiano, La Storia Nascosta dei Palazzi senza Tempo, Le "Rue" Raccontano le Bellezze del Borgo, Un Viaggio nella Storia "Oltre le Mura"

A cura della Delegazione Fai di Teramo:

Morro d'Oro: Ex Convento di Sant'Antonio Abate

Notaresco: Abbazia di San Clemente al Vomano, da Lotaresco a Notaresco: un Itinerario tra Storia e Cultura, L'Arte del Ventaglio

Qui l'elenco completo dei luoghi visitabili in Abruzzo e modalità di partecipazione

Si consiglia di verificare le date e gli orari di apertura sul sito web prima della visita e, se necessario, di effettuare una prenotazione. In caso di condizioni meteo avverse, è consigliabile verificare eventuali modifiche al programma sul sito.