Abruzzo in balia del maltempo: piogge intense e venti forti in arrivo

La nostra regione si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo, con piogge abbondanti e venti intensi previsti a partire dalla notte del 26 marzo e per le successive 18-24 ore. Secondo le previsioni, le precipitazioni interesseranno inizialmente la Campania, estendendosi poi ad Abruzzo, Molise e Marche, assumendo localmente carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate locali e raffiche di vento sostenute. In particolare, l'Abruzzo è stato posto in stato di preallerta per le condizioni meteorologiche avverse previste dalla notte del 26 marzo.

La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo arancione per rischio idraulico nelle regioni Abruzzo, Calabria e Marche, evidenziando la possibilità di allagamenti, frane e inondazioni. Si raccomanda alla popolazione di prestare massima attenzione e adottare le necessarie precauzioni.

Le autorità locali consigliano di limitare gli spostamenti non essenziali, evitare sottopassi veicolari e pedonali, e prestare attenzione in prossimità di alberi, pali e strutture provvisorie, che potrebbero rappresentare un pericolo a causa delle forti raffiche di vento.​

È fondamentale rimanere aggiornati sulle evoluzioni meteorologiche attraverso i canali ufficiali e seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.