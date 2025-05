Abruzzo, svolta storica: approvati fondi e progetti per rilancio regionale

La Giunta regionale approva iniziative strategiche per sviluppo agricolo in Etiopia, turismo accessibile, sicurezza infrastrutturale e contrasto alle frodi nel PNRR.

La Giunta regionale dell'Abruzzo, presieduta da Marco Marsilio, ha deliberato una serie di provvedimenti di rilevanza strategica nella seduta ordinaria del 29 maggio 2025. Tra le iniziative approvate spicca lo schema di convenzione per l'esecuzione del progetto RESeed, finalizzato alla formazione professionale per la riconversione post-bellica e la riqualificazione del settore agricolo in Etiopia. Tale progetto, promosso nell'ambito del Bando AICS 2023, mira a sostenere lo sviluppo sostenibile in aree colpite da conflitti.

In ambito turistico, la Giunta ha preso atto del finanziamento di 1.742.529 euro per il progetto “Il Cammino Grande di Celestino, un Cammino di tutti”, volto a promuovere l'inclusione delle persone con disabilità nei percorsi spirituali e naturalistici della regione. Il progetto coinvolge enti come il Parco Nazionale della Maiella, il Parco Naturale Regionale Sirente Velino e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.

Sul fronte della legalità, è stato approvato un Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e il Comando Regionale della Guardia di Finanza per il contrasto alle frodi nell'utilizzo delle risorse pubbliche, comprese quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il protocollo prevede uno scambio reciproco di informazioni e una collaborazione rafforzata per prevenire e reprimere gli illeciti.

In ambito infrastrutturale, la Giunta ha espresso assenso all'intesa istituzionale per l'intervento di “Progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica” di cinque viadotti prioritari dell'autostrada A25. Inoltre, è stato approvato il documento per la “Redazione degli studi di valutazione ambientale” per le attività estrattive nella regione, su iniziativa del vicepresidente con delega all'Agricoltura e all'Ambiente Emanuele Imprudente.

Per quanto riguarda i trasporti, su proposta dell'assessore Umberto D'Annuntiis, la Giunta ha preso atto del “Piano Industriale – Aeroporto d’Abruzzo 2025/2027”, approvato dall'assemblea dei soci di SAGA S.p.A.. Il piano mira a rilanciare lo scalo regionale, puntando a raggiungere 1,3 milioni di passeggeri entro il 2027.

In ambito sociale, su proposta dell'assessore Nicoletta Verì, è stato approvato il “Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia - anno 2024”, con una dotazione di 1.168.731,45 euro, destinati a sostenere politiche familiari e di pari opportunità.

Infine, la Giunta ha disposto la prosecuzione dell'incarico di Direttore Generale della Regione Abruzzo ad Antonio Sorgi, a titolo gratuito, dal 1° giugno al 31 dicembre 2025, e ha approvato una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 per l'iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate.