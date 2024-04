Abusata per 12 anni, na ha 23. La Denuncia di Violenze Sessuali è Terribile

Un teramano di 50 anni è sotto processo con il rito abbreviato, accusato da una giovane donna, ora 23enne, di aver commesso abusi sessuali nei suoi confronti per dodici anni. Davanti al giudice Roberto Veneziano, la ragazza ha testimoniato che gli abusi sarebbero avvenuti in varie occasioni, dal momento in cui aveva cinque anni fino all'età di diciassette anni.

La denuncia è stata presentata dalla giovane dopo aver compiuto la maggiore età, anche se ha riferito di aver discusso della situazione con alcuni parenti e coetanee in passato. L'uomo ha sempre respinto le accuse mosse dalla ragazza. Le indagini, avviate dopo la denuncia, hanno coinvolto le forze dell'ordine che hanno sentito testimoni e persone informate sui fatti.