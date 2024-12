Accoltella il padre adottivo e tenta di ucciderlo: ecco cosa è successo

Violente aggressioni e arresti a Teramo: operazioni capillari dei Carabinieri su tutto il territorio con controlli, fermi e nuove indagini.

Nella notte scorsa i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno intensificato i controlli in tutta la provincia, focalizzandosi su aree residenziali, zone industriali e locali frequentati dai giovani. Durante le operazioni, che hanno coinvolto 79 persone e 47 mezzi, sono stati arrestati diversi individui per reati di tentato omicidio, rapina, evasione e violazioni di misure restrittive.

A Giulianova, un uomo è stato arrestato su disposizione del gip del Tribunale di Teramo per il tentato omicidio del padre adottivo. L’episodio risale al mese di novembre, quando una lite per motivi futili è degenerata in violenza. Durante l’aggressione, il figlio ha impugnato un coltello da cucina, tentando di colpire la vittima al petto e all’addome. Il padre, tuttavia, è riuscito a difendersi, evitando ferite fatali, ma è stato comunque raggiunto da coltellate in altre parti del corpo. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova, è stato giudicato guaribile in dieci giorni.

A Nereto, i Carabinieri hanno eseguito un arresto su ordine dell’autorità giudiziaria di Teramo: un uomo è stato condannato a tre anni e cinque mesi di carcere per una rapina avvenuta il 21 giugno 2021. Durante l’episodio, il rapinatore aveva sottratto con violenza un cellulare alla vittima.

Un altro intervento ha avuto luogo a Mosciano Sant’Angelo, dove un uomo agli arresti domiciliari è stato arrestato nuovamente per violazione delle condizioni imposte. Nonostante il divieto di consumare sostanze stupefacenti, l’individuo ha accusato un malore dovuto all’uso di eroina il 27 novembre 2021, portando le autorità a revocare la misura alternativa alla detenzione.

A Teramo, i Carabinieri della sezione radiomobile hanno fermato un uomo accusato di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo, non presente nella sua abitazione durante un controllo, è stato rintracciato in un bar mentre consumava alcolici. Alla vista dei militari, ha tentato di aggredirli ma è stato bloccato e condotto in auto. Durante il trasferimento, ha sferrato una testata contro il tettuccio dell’auto di servizio, danneggiandola.

Questi episodi evidenziano l’ampiezza e l’efficacia delle operazioni di controllo condotte dai Carabinieri, volte a garantire la sicurezza nelle aree urbane e rurali del territorio teramano. Le forze dell’ordine, attraverso una presenza capillare, continuano a contrastare reati di ogni tipo, dai delitti violenti alle violazioni delle misure cautelari.