Accuse choc in confessionale: sacerdote ai domiciliari con braccialetto elettronico ora

L’indagine sarebbe partita dalla denuncia della madre del minore: contestati tre episodi tra novembre e maggio nella diocesi salentina di Ugento-Santa Maria di Leuca pugliese.

Un sacerdote di 69 anni è stato posto agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico nell’ambito di un’inchiesta su presunte molestie sessuali ai danni di un ragazzino minorenne. I fatti contestati sarebbero avvenuti all’interno di una parrocchia della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, durante alcuni momenti legati alla confessione.

Secondo quanto emerso, l’indagine sarebbe stata avviata dopo la denuncia presentata dalla madre del minore, alla quale il ragazzo avrebbe raccontato gli episodi subiti. Le condotte contestate al religioso sarebbero tre e si sarebbero verificate in un arco temporale compreso tra novembre e maggio. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dagli agenti della Polizia, su disposizione del gip di Lecce Francesco Valente, dopo la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Erika Masetti.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, il sacerdote avrebbe respinto le accuse, dichiarandosi innocente. La sua difesa avrebbe sostenuto che i contatti con il minore non sarebbero stati atti di natura sessuale, ma parte di un presunto rito di purificazione che, secondo la versione fornita dal parroco, sarebbe stato richiesto dallo stesso ragazzo perché convinto di essere posseduto dal demonio.

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione il contesto nel quale sarebbero avvenuti gli episodi e per verificare tutti gli elementi raccolti dopo la denuncia. Al centro dell’inchiesta ci sono il racconto del minore, le informazioni fornite dalla famiglia e gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.

Il caso resta nella fase delle indagini preliminari. Per il sacerdote, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Gli sviluppi dell’inchiesta serviranno a chiarire il quadro accusatorio e a stabilire se vi siano ulteriori riscontri rispetto ai fatti denunciati.