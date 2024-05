Accuse di Corruzione e Falso: Giovanni Toti Interrogato dalla Guardia di Finanza

Il governatore della Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari dal 7 maggio con le accuse di corruzione e falso, è stato interrogato oggi presso la caserma della Guardia di Finanza di piazza Cavour.

L'interrogatorio si inserisce nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione nel porto, condotta dai pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde, affiancati dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati.

Toti, assistito dall'avvocato Stefano Savi, ha ribadito la sua innocenza sostenendo che i finanziamenti ricevuti erano semplici erogazioni liberali da privati cittadini, senza contropartite. Ha inoltre dichiarato che tutte le spese erano tracciate e destinate a iniziative politiche, negando qualsiasi arricchimento personale.

Tuttavia, i pubblici ministeri accusano Toti di corruzione, falso e voto di scambio. Secondo l'inchiesta, dal conto del Comitato Toti sarebbero stati trasferiti 55 mila euro al conto personale del governatore, un'operazione che ha mescolato i finanziamenti legali con il suo patrimonio personale. La Guardia di Finanza ha sottolineato che il conto personale del governatore, gestito anche dalla sua segretaria, veniva utilizzato abitualmente per spese politiche.

L'interrogatorio rappresenta un passo cruciale verso la possibile richiesta di revoca degli arresti domiciliari. Se ottenuta, Toti potrebbe decidere se dimettersi o meno, confrontandosi con la sua maggioranza.

Nel frattempo, l'istanza di revoca della misura interdittiva per Francesco Moncada, ex consigliere del cda di Esselunga, è stata respinta dal gip Paola Faggioni. Moncada è accusato di aver pagato pubblicità occulte per il partito di Toti durante la campagna elettorale, in cambio di agevolazioni per l'apertura di supermercati a Genova, Savona e Rapallo.

Inoltre, all'ex presidente del porto di Genova Paolo Emilio Signorini sono stati sequestrati tra i 70 e gli 80 mila euro. L'avvocato Enrico Scopesi, che difende Signorini, ha confermato il sequestro. Nel frattempo, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato un bando per selezionare il nuovo presidente dell'Autorità portuale di Genova, ribadendo l'importanza dei lavori per la nuova diga.