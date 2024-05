Acqua Razionata in 6 Comuni: Ecco Dove e Quando

L'inizio dei razionamenti idrici è stato annunciato dall'Aca, la società pubblica dell'acqua, poiché i livelli nei serbatoi e nelle autoclavi hanno registrato un calo significativo, rendendo necessarie precauzioni per evitare interruzioni durante il giorno. Sei comuni sono interessati da questa misura.

A Francavilla, i disagi maggiori si sono già fatti sentire con la sospensione dell'erogazione dell'acqua dalle 23:00 alle 5:00, in vigore fino a domenica 26 maggio, lungo via salita San Franco, via Roma e traverse, via San Franco, via Nazionale Centro e relative traverse dalla rotonda San Franco a Via Cattaro.

A San Giovanni Teatino, l'acqua sarà interrotta da stasera, mercoledì, alle 22:00 fino alle 6:00 di domani mattina, interessando la zona da Dragonara bassa fino all'aeroporto e all'area industriale.

Anche alcuni quartieri di Pianella subiranno l'interruzione idrica dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì mattina, inclusi C.da Vicenne sud, C.da Conoscopane, C.da Nardangelo, C.da Morrocino, Cerratina, Castellana, C.da Astignano, C.da Vallegnorasabella, C.da San Giuliano, C.da Pratelle, C.da Santa Lucia.

Stessa fascia oraria riguarderà il comune di Rosciano, coinvolgendo il centro, C.da San Martino, C.da Tratturo fino a Villa Oliveti, viale Colli, Valle Galelle, via Sant’Andrea, C.da Sant’Andrea, Villa San Giovanni fino a C.da Solagne, via Madona della Pace, zona ind.le, via della Stazione, Villa Oliveti, Villa Badessa, C.da Piano di Coccia, C.da Milano, e per quello di Cepagatti, includendo Villareia, Vallemare, Centro urbano fino alla rotatoria tra via Chieti e via Valignani.

Infine, a Spoltore, la chiusura è programmata tra le 22:00 di giovedì e le 5:00 di venerdì 24 maggio, coinvolgendo Santa Teresa, via del Mare Adriatico fino al confine di Villa Raspa, Villa Raspa, C.da Frascone, Via Dante, via Monte Secco, via Santa Lucia alta, via Manzoni, via Perosina, via Parini, via Ripoli, via Silone, via Pirandello, via Verga, via Quasimodo, via De Cesaris, via Tosti e relative vie limitrofe, Strada Valle Carbone, Motorizzazione.