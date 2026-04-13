Acqua torna dopo l’emergenza frane: nove comuni salvati, ma restano disagi

Dopo giorni di emergenza idrica causata da frane, ripristino parziale del servizio in diversi comuni del Chietino, tra turnazioni, interventi tecnici e lavori ancora in corso.

Prosegue il lento ritorno alla normalità nei territori colpiti dall’emergenza idrica in provincia di Chieti. Dopo le frane che hanno compromesso la rete, la società Sasi ha comunicato il ripristino parziale del flusso idrico in nove comuni sui quindici rimasti senz’acqua a partire dal 3 aprile.

Secondo quanto riferito, la situazione resta in evoluzione: in alcune aree è stata attivata una turnazione dell’erogazione, mentre in altre il servizio è stato riattivato senza interruzioni. Tra i centri interessati figurano Tufillo, con distribuzione prevista dalle 17 alle 7, e Fresagrandinaria, dove l’acqua sarà disponibile tra le 14 e le 20, con una fascia anticipata nella frazione Guardiola. Analoghe modalità anche per Lentella, mentre nei comuni di Carunchio, Dogliola e San Giovanni Lipioni il servizio, al momento, non prevede limitazioni.

Per Palmoli e Celenza sul Trigno, invece, la riattivazione dell’erogazione è prevista nel corso delle ore successive, segno di un progressivo miglioramento della situazione. Tuttavia, la gestione dell’emergenza resta complessa e condizionata dall’avanzamento degli interventi tecnici.

I lavori di riparazione della condotta danneggiata proseguono senza sosta, così come gli interventi infrastrutturali in corso a Roccaspinalveti, punto strategico per il ripristino completo della rete. I tecnici sono impegnati nel consolidamento delle aree colpite e nella messa in sicurezza dell’impianto, dopo i danni provocati dal dissesto idrogeologico.

La società sottolinea che si tratta di una situazione ancora temporanea, soggetta a possibili aggiornamenti nelle prossime ore. L’obiettivo resta il ritorno alla piena operatività del servizio, ma i tempi dipenderanno dall’esito dei lavori e dalle condizioni del territorio, ancora segnato dagli effetti delle recenti frane.

Nel frattempo, per i cittadini coinvolti, continua una fase di adattamento tra limitazioni, organizzazione domestica e attesa di un ripristino stabile del servizio essenziale.