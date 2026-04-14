Acqua torna nei rubinetti ma resta vietato berla in molte zone

Riprende gradualmente l’erogazione dopo i lavori sulla rete idrica nel Pescarese, ma la Asl avverte: l’acqua non è ancora sicura per uso alimentare.

Dopo gli interventi sulla rete idrica dell’adduttrice “Giardino”, effettuati da Aca, torna progressivamente l’acqua in diversi Comuni della provincia di Pescara, ma resta alta l’attenzione delle autorità sanitarie. La Asl di Pescara ha infatti chiarito che, nonostante il ripristino parziale dell’erogazione, l’acqua non è ancora potabile.

Attraverso una comunicazione ufficiale diffusa sui propri canali, l’azienda sanitaria ha ribadito che si tratta di una misura precauzionale, necessaria per consentire i controlli sulla qualità dell’acqua. “L’acqua non deve essere utilizzata per il consumo umano fino a nuova comunicazione”, viene sottolineato.

Nel dettaglio, la Asl raccomanda di non bere l’acqua del rubinetto, evitare di utilizzarla per cucinare, lavare alimenti o per l’igiene orale e del viso. Stop anche all’uso per la pulizia di stoviglie e superfici che entrano in contatto con cibi, al fine di prevenire possibili rischi sanitari.

I campionamenti per le analisi, viene precisato, potranno partire soltanto dopo il completo ripristino della distribuzione idrica. Solo in quel momento sarà possibile verificare l’effettiva potabilità e fornire indicazioni definitive alla popolazione.

Particolare attenzione viene richiesta per le categorie più vulnerabili, come neonati, anziani e persone fragili, per i quali è fortemente sconsigliato qualsiasi utilizzo dell’acqua non certificata.

Sul fronte dei servizi, la Asl di Pescara ha comunicato che ospedali e strutture sanitarie restano regolarmente operativi. Restano invece temporaneamente sospesi alcuni servizi territoriali, tra cui gli ambulatori odontoiatrici e i consultori di via Milli a Pescara e di Scafa.

Infine, le istituzioni invitano i cittadini a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse da Comuni, Aca, Asl, Prefettura e Protezione Civile, evitando di dare credito a notizie non verificate circolate tramite messaggistica privata, spesso prive di attendibilità.