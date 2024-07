Addio Caldo Estremo: Temporali e Aria Fresca in Arrivo, Ma l'Anticiclone Africano Torna Presto

L'ondata di caldo africano che ha colpito l'Italia nelle ultime settimane sta per allentare la sua morsa. A partire da oggi, lunedì 22 luglio, un vortice di bassa pressione porterà un temporaneo sollievo al Paese, con piogge e temporali che abbasseranno le temperature. Tuttavia, l'anticiclone africano non è lontano e, a breve, il caldo tornerà a farsi sentire.

Nei prossimi giorni, le temperature massime scenderanno significativamente, con un calo di 8-10°C rispetto ai valori precedenti. Le regioni centrali, colpite da piogge e temporali, registreranno temperature intorno ai 28-32°C. Al Sud, il caldo rimarrà intenso con punte di 36-38°C in Salento, Calabria ionica e Sicilia orientale. Al Nordovest si prevede una ripresa dei valori massimi, mentre sulla Romagna il termometro scenderà a circa 32-33°C.

Le previsioni meteorologiche indicano che tra martedì e mercoledì ci sarà un temporaneo aumento delle temperature, con un nuovo calo previsto per giovedì grazie all’arrivo di correnti nord-atlantiche. Il tempo sarà variabile: al Nord si registreranno condizioni di stabilità con occasionali rovesci, mentre al Centro e al Sud si prevede instabilità con piogge e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Previsioni per oggi, lunedì 22 luglio: Al Nord si assisterà a tempo prevalentemente soleggiato, con temperature tra 28 e 33 gradi. Al Centro, il tempo sarà variabile con piogge e temporali, con massime tra 30 e 34 gradi. Al Sud, ci saranno piogge e rovesci a partire dal pomeriggio, con temperature tra 31 e 36 gradi. In Sardegna, il tempo sarà soleggiato con lieve variabilità diurna.

Previsioni per martedì 23 luglio: Al Nord, variabilità sui settori montuosi con acquazzoni e temporali, temperature stabili tra 29 e 33 gradi. Al Centro, prevalenza di sole con qualche rovescio pomeridiano, temperature stabili tra 30 e 34 gradi. Al Sud, sole predominante con variabilità lungo la dorsale appenninica, temperature tra 30 e 34 gradi.

Previsioni per mercoledì 24 luglio: Al Nord, prevalenza di sole con variabilità pomeridiana sulle Alpi e Appennino, temperature tra 29 e 33 gradi. Al Centro, sole con acquazzoni o temporali sull’Appennino settentrionale, temperature tra 30 e 34 gradi. Al Sud, sole con alcuni rovesci pomeridiani sui rilievi, temperature simili al giorno precedente.

Prossimi giorni: Giovedì 25 luglio segnerà il ritorno dell'anticiclone africano, con temperature in aumento e un'intensificazione del caldo per il fine settimana. Domenica 28 luglio potrebbe essere la giornata più calda, con temperature massime che supereranno i 35°C, con punte fino a 37-39°C nelle regioni centrali e in Sardegna.