Addio a Caterina, l'Orsa Mascotte di Palena: Il Parco della Maiella in Lutto

L'orsa Caterina, simbolo dell'area faunistica di Palena, è morta all'età di 34 anni a causa di un melanoma al labbro superiore destro, diagnosticato alcuni mesi fa. La triste notizia è stata condivisa sui social dal Parco Nazionale della Maiella, che l'ha ospitata per oltre nove anni.

Caterina era stata salvata nel 2015 dal Nucleo CITES Campania del Corpo Forestale, dopo essere stata rinchiusa per circa 24 anni in una piccola gabbia in una struttura turistica privata, probabilmente importata dall'Est Europa. Nonostante il tumore diagnosticato recentemente dai veterinari fosse inizialmente non invasivo, nelle ultime settimane la sua salute è peggiorata rapidamente fino al decesso avvenuto ieri.

"Era la 'fondatrice' dell'area faunistica di Palena", ricorda il Parco, "e ha contribuito a far conoscere la vita degli orsi a migliaia di bambini, turisti e visitatori". La sua presenza ha permesso di avviare un importante percorso didattico e di recupero per orsi in difficoltà. Caterina ha vissuto la maggior parte della sua vita in cattività, e il Parco si è impegnato a garantirle le migliori cure e attenzioni possibili.

"Le saremo sempre grati per il suo contributo al nostro progetto - spiegano dal Parco - speriamo di averle restituito almeno in parte una vita dignitosa". Un ringraziamento particolare va ai cittadini di Palena, alle cooperative locali e a tutti i volontari che hanno conosciuto e raccontato la storia di Caterina, rendendola un simbolo di amicizia tra uomini e orsi.