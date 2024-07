Addio a Ciuciù, L'Iconico Attilio: Il Maestro delle Spiagge e della Cucina di Pesce

Lutto tra i balneatori e ristoratori della città. È scomparso a 88 anni Attilio Collini, conosciuto affettuosamente come Ciuciù, una vera istituzione tra i concessionari delle spiagge e gli appassionati della cucina di pesce. Con oltre 60 anni trascorsi sulla costa e in cucina, Ciuciù ha lasciato un segno indelebile nella storia della città.

Titolare del celebre stabilimento balneare Mila di Porta Nuova, Attilio era rinomato per la sua passione per il mare e la cucina, un'eredità che ha tramandato ai suoi figli. Storico gestore dello stabilimento La Croce del Sud negli anni Ottanta e Novanta, Ciuciù è ricordato per aver ospitato generazioni di giovani, tra cui le famose sfide di beach volley tra Croce del Sud e Quattro Vele.

Attilio lascia la moglie Nunzia e i figli Stefania, Giovanna e Giovanni, detto Chicco. La comunità balneare e gastronomica della città piange la perdita di una figura indimenticabile, il cui amore per il mare e la cucina continuerà a vivere attraverso la sua famiglia e la sua eredità.