Addio a Fabio Spadini: Morto Dopo un Colpo alla Testa, L'Autopsia Conferma

La comunità di Pescara è in lutto per la tragica morte di Fabio Spadini, 49 anni, deceduto pochi minuti dopo essere stato soccorso in casa per un violento mal di testa. Oggi, la chiesa parrocchiale di San Giuseppe era gremita di persone giunte per dare l'ultimo saluto a Fabio e per sostenere i suoi genitori, Patrizia e Roberto, e il fratello Marco.

Le Indagini e l'Autopsia

La Procura ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio. Secondo la denuncia della famiglia, nei giorni precedenti Fabio aveva subito un colpo alla testa durante una lite. L'autopsia, eseguita su richiesta della Procura, ha confermato che la causa della morte è stata un'emorragia cerebrale, compatibile con un forte colpo alla testa.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire se Fabio sia stato colpito con un pugno o un oggetto contundente e se l'azione sia stata volontaria o accidentale. Fabio aveva confidato al fratello che la tumefazione sulla testa era il risultato di una lite avvenuta presumibilmente in strada. Ora, le forze dell'ordine stanno cercando di identificare con chi abbia avuto questa lite.

Il Cordoglio della Comunità

La notizia della morte di Fabio ha scosso la comunità. Descritto da tutti come una persona tranquilla, Fabio era molto amato e rispettato. La folla presente ai suoi funerali testimonia l'affetto e la solidarietà nei confronti della sua famiglia in questo momento di grande dolore.

Prossimi Passi delle Indagini

La polizia giudiziaria sta interrogando i familiari e gli amici di Fabio per ricostruire gli eventi che hanno portato alla sua morte. Il fratello di Fabio è stato ascoltato per fornire dettagli utili alle indagini. Le autorità sperano di fare presto chiarezza su questa tragedia e di ottenere giustizia per Fabio Spadini.