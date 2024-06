Addio a Federica Giarrusso: Collemaggio Piange la Scomparsa della Dottoressa

La comunità aquilana è in lutto per la prematura scomparsa di Federica Giarrusso, 52 anni, dottoressa in Economia e dipendente dell'azienda edile Barattelli. Dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, Federica lascia il marito Claudio Rossi, dipendente dell'Università dell'Aquila, e la figlia adolescente Maria Vittoria.

La perdita è sentita profondamente anche dai fratelli Marco e Silvia, dal padre Paolo, in pensione dopo anni di lavoro al Centro turistico Gran Sasso, e dalla madre Rita Leonardi, ex presidente del Serra Club L'Aquila. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15:30 nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove amici e familiari si riuniranno per dare l'ultimo saluto a Federica.