Addio a Francesco D'Ascanio: L'Aquila Piange la Perdita di un Grande Architetto

La città è pervasa dal cordoglio per la scomparsa dell'architetto Francesco D'Ascanio, avvenuta all'età di 76 anni. Noto per il suo impegno come amministratore pubblico e per aver ricoperto il ruolo di presidente dell'Azienda per il diritto allo studio (Adsu), D'Ascanio viene ricordato da molti con commozione. "L’Aquila perde un affermato e stimato professionista per la serietà e la cura che ha dedicato al suo lavoro e ai suoi affetti", condividono numerosi cittadini. Il primo cittadino Biondi, a nome della Municipalità e personalmente, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia dell'architetto, alla moglie Marina, ai figli Nicoletta e Federico, e agli adorati nipoti, inviando loro un affettuoso abbraccio in questo momento di dolore.