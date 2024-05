Addio a Morgan Spurlock, il Documentarista che Sfidò McDonald's con Super Size Me

Hollywood piange la scomparsa di Morgan Spurlock, il celebre documentarista di Super Size Me, morto di cancro a 53 anni. La notizia è stata resa nota dal fratello e stretto collaboratore Craig Spurlock.

Vent'anni fa, Spurlock si era lanciato in una coraggiosa battaglia contro i fast food americani, mettendo a rischio la sua salute per evidenziare i pericoli di una dieta basata su prodotti di McDonald's. Nel 2004, il suo documentario Super Size Me aveva scosso l'opinione pubblica mostrando gli effetti devastanti di un mese di alimentazione esclusiva con panini Big Mac nel formato Super Size, che includevano anche quasi due litri di Coca Cola al giorno. L'esperimento lo portò a guadagnare circa dodici chili, soffrire di depressione e problemi al fegato, riducendo inoltre l'attività fisica per rispecchiare lo stile di vita dell'americano medio.

Super Size Me ebbe un impatto significativo sul dibattito pubblico riguardante i fast food e continua a essere utilizzato come strumento educativo nelle scuole americane. Nel corso di una carriera durata due decenni, Spurlock ha realizzato una settantina di documentari affrontando temi rilevanti come la guerra in Afghanistan con Where In The World Is Osama bin Laden?, il salario minimo negli Stati Uniti con 30 Days, l'influenza delle campagne di marketing con The Greatest Movie Ever Sold, e la pressione delle corporation sull'agricoltura familiare con Holy Chicken.

Il cinema e la critica sociale perdono una voce coraggiosa e influente.