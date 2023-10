Addio a Paolo Sorgi, Icona del Calcio Dilettantistico Abruzzese

Il mondo del calcio dilettantistico dell'Abruzzo e delle Marche è in lutto per la scomparsa di Pierpaolo Sorgi, noto con l'affettuoso soprannome di "Paoletto". L'ex attaccante e allenatore è deceduto nella notte nella sua residenza a Sant’Egidio alla Vibrata all'età di 52 anni.

Paolo Sorgi ha lasciato un'impronta significativa sui campi da calcio della regione, indossando diverse maglie lungo la sua carriera. Ha rappresentato con passione squadre come la Santegidiese, Nereto, Sant’Omero, Alba Adriatica, Martinsicuro, Bellante e Favale, solo per citarne alcune.

La notizia della sua scomparsa ha scosso il cuore di ex compagni e avversari del calcio regionale, soprattutto quelli che con lui hanno condiviso il campo negli anni '90 e primi anni 2000. Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti da figure come Alfredo Castellano, ex trequartista ora allenatore, Innocenzo Maggiore, leggendario goleador marsicano, oltre a Maurizio De Amicis, Marco Dell'Elce e Fiorenzo Patricelli. Le squadre che hanno avuto l'onore di vederlo in campo condividono il dolore per questa perdita.

I funerali di Paolo Sorgi si terranno domani, martedì 17 ottobre, alle 10:30 nella chiesa del Sacro Cuore, dove amici, familiari e ammiratori avranno l'occasione di rendere omaggio a questo'icona del calcio dilettantistico abruzzese.