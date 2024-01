Addio a Patrizia Lombardi, Icona del Giornalismo Teramano

La blogger e scrittrice, voce autorevole di Teramo, si spegne a 65 anni dopo una lunga malattia

Il mondo del giornalismo teramano è in lutto per la scomparsa di Patrizia Lombardi, blogger, scrittrice e giornalista di lunga esperienza, deceduta all'età di 65 anni a causa di una grave malattia. La sua voce, distintasi per anni nell'analisi della cronaca politica, ha lasciato un vuoto nel panorama mediatico abruzzese.

Il suo blog personale, Telodicepatty.it (Telodicoio), ha rappresentato una sorta di grillo parlante per Teramo e i suoi amministratori, caratterizzato da libertà di pensiero e onestà intellettuale nella disseminazione delle notizie e nell'analisi degli eventi.

Patrizia Lombardi ha dedicato molti anni della sua carriera al quotidiano 'Il Messaggero', iniziando sotto la guida del caposervizio Claudio Fazzi. Successivamente, ha contribuito con la sua firma a 'La Città' e ha collaborato con diversi altri media, senza mai trascurare il suo innato talento nella scrittura.

Oltre al suo impegno giornalistico, Lombardi è stata una brillante scrittrice, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui due vittorie al "Premio Teramo per un racconto inedito".

Il sindaco Gianguido D'Alberto, l'amministrazione comunale di Teramo e l'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia per la perdita della giornalista, sottolineando il contributo significativo che Lombardi ha apportato al giornalismo locale e nazionale.