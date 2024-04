Addio a Valeriano Mancinelli: Silvi Piange la Perdita dell'Ex Assessore e Direttore di Banca

La città di Silvi è avvolta nel dolore per la scomparsa di Valeriano Mancinelli, ex assessore e stimato direttore di banca, venuto a mancare all'età di 67 anni. La sua vita si è spenta ieri mattina in una clinica romana, dove era ricoverato per una lunga battaglia contro una malattia che lo affliggeva da diversi anni.

Mancinelli, noto soprattutto nella comunità di Silvi Paese, dove risiedeva con la sua famiglia in via San Rocco, ha lasciato un segno indelebile nella vita politica e sociale della città. Oltre alla sua carriera nel settore bancario, dove ha raggiunto la posizione di direttore prima di andare in pensione, ha prestato servizio come assessore al bilancio sotto la giunta guidata dall'ex sindaco Gaetano Vallescura. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale durante la prima amministrazione Scordella.

Le spoglie di Mancinelli faranno ritorno a Silvi oggi pomeriggio, previsto intorno alle 17, presso la casa funeraria Sorrentini-Vallescura. I funerali sono programmati per domani alle 15 nella chiesa di San Salvatore, dove amici, parenti e concittadini potranno rendere omaggio alla sua memoria. Al termine del rito, sarà tumulato nella cappella di famiglia, mentre la comunità si unirà nel cordoglio per ricordare e onorare la sua vita e il suo impegno per il bene della città.