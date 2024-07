Addio ad Annalena Menazzi Moretti: Un’Eredità di Cultura e Imprenditoria

Annalena Menazzi Moretti, erede della famiglia imprenditoriale del celebre birrificio Moretti, si è spenta a 81 anni a Pescara. I funerali si sono tenuti ieri nella città abruzzese, dove la donna si era trasferita molti anni fa.

La scomparsa di Annalena lascia un vuoto nella sua famiglia, composta dai figli Guido e Martina, dalla nuora Monia, dalle nipoti Maresia e Gisele, e dal fratello Luigi con la moglie Franca. Annalena si era stabilita a Pescara insieme al marito, l’ingegnere Riccardo Cristini, inviato in Abruzzo per la realizzazione di un nuovo stabilimento Moretti a Popoli. Cristini era tragicamente deceduto in un incidente nel 2016.

Annalena Menazzi Moretti, oltre a guidare con successo l’azienda di famiglia, era nota per la sua passione per l’arte e la cultura. Mecenate di talento, ha dedicato la sua vita a sostenere progetti culturali, collaborando con istituzioni locali e organizzando mostre ed eventi. La sua passione si è concretizzata nella creazione di spazi espositivi e nella promozione di artisti emergenti, lasciando un segno indelebile nel panorama artistico abruzzese.

La sua morte è avvenuta in seguito a un incidente domestico. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Pescara, Annalena Menazzi Moretti è deceduta poco dopo il suo arrivo.

Circa venti anni fa, Annalena ha pubblicato un libro intitolato Sposerò il baffone. Storia di una famiglia friulana (Campanotto Editore), in cui ha raccontato la storia della sua famiglia e la sua intensa vita personale. Nel libro, la Moretti ha narrato le sue esperienze sentimentali, tra cui due matrimoni e relazioni con manager, principi e artisti. Ha sempre dichiarato che la relazione più significativa della sua vita è stata con il sociologo Dario Paolucci, scomparso nel 2012.

La comunità ricorda Annalena Menazzi Moretti non solo come un’imprenditrice di successo, ma anche come una figura di grande rilievo nel mondo culturale e artistico, capace di unire innovazione imprenditoriale e sensibilità artistica. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le sue opere e il suo impegno per la cultura.