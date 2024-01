Addio al Professore D’Alanno: Morto a 69 Anni Dopo un Malore

Il mondo della scuola e non solo piange la scomparsa del Professor Enzo D’Alanno, garbato docente di storia e filosofia al liceo classico Torlonia di Avezzano. A 69 anni, D’Alanno è deceduto sabato nella sua abitazione di Pescina, colpito improvvisamente da un malore. Oltre alla sua dedizione all'insegnamento, ha ricoperto ruoli istituzionali come consigliere comunale e provinciale, contribuendo al progresso della comunità locale.

Dal 2021, il professore era entrato nella fase della pensione, dedicando il suo tempo alla famiglia. Al fianco della moglie Giuseppina, ha supportato i figli Matteo e Gisella, trascorrendo gran parte del suo tempo con l’amato nipote Christian.

La notizia della sua scomparsa ha colpito come un fulmine a ciel sereno coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato: familiari, amici, ex colleghi e studenti. Le esequie sono programmate per oggi alle 15 nella chiesa di San Giuseppe a Pescina, momento in cui la comunità si ritroverà per rendere omaggio a un educatore tanto stimato.