Addio alla Professoressa Martini, Pilastro del Masci per Anni

La città di Chieti è immersa nel dolore per la perdita di Ivana Martini, una figura iconica del mondo scolastico teatino e per lungo tempo docente presso il Liceo Scientifico Filippo Masci. La professoressa, moglie del collega in pensione Mimmo Santamaria, è scomparsa all'età di 77 anni.

Per anni, la Professoressa Martini ha insegnato Italiano e Latino, materie fondamentali nel curriculum del liceo, diventando una figura di riferimento per intere generazioni di studenti. I suoi alunni l'hanno affettuosamente chiamata "Zia Marta", testimonianza del profondo legame che si è creato tra lei e coloro che ha istruito nel corso degli anni. "Era molto amata dai ragazzi", ricorda Piera Romano Azzariti, sua collega e ex vicepreside del Masci, "e manteneva rapporti con loro anche dopo la loro esperienza al liceo".

Il commosso addio alla Professoressa Martini avverrà domani pomeriggio alle 16 presso la chiesa parrocchiale di San Francesco Di Paola, dove parenti, amici, colleghi e ex alunni potranno renderle omaggio e ricordare il suo prezioso contributo alla comunità educativa.