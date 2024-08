Addio alla Quercia Secolare: Nubifragio Abbatte il Monumento Naturale di 450 Anni

Una quercia secolare, simbolo di resilienza e bellezza naturale, è crollata sotto la furia di un nubifragio che ha colpito San Benedetto in Perillis nei giorni scorsi. L’albero, che aveva resistito per 450 anni, è stato abbattuto dalla violenta bomba d’acqua, evidenziando i danni dei cambiamenti climatici estremi che colpiscono sempre più frequentemente il nostro territorio.

La Foresta Modello Valle dell’Aterno, un’associazione dedicata alla salvaguardia della biodiversità e della tutela del patrimonio naturalistico, ha annunciato con grande tristezza la perdita dell’imponente quercia. “Con immenso dispiacere, il nostro consigliere Sandro Di Bernardo ci informa che la quercia monumentale di 450 anni è stata distrutta dal recente nubifragio. Nonostante le recenti osservazioni avessero segnalato un precario stato di salute del tronco, pensare che un albero così antico sia stato abbattuto da eventi atmosferici estremi ci rattrista profondamente,” ha dichiarato l’associazione.

Inserita nella Foresta Modello della Media Valle dell’Aterno e parte della Rete Internazionale delle Foreste Modello, la quercia rappresentava un patrimonio naturale di rilevanza globale. Il Comune di San Benedetto in Perillis, insieme ad altri 14 comuni limitrofi, aveva dedicato ampie risorse alla protezione di questo bene, mantenendo un censimento attivo e accogliendo segnalazioni da parte dei cittadini. La perdita dell’albero secolare segna un duro colpo per la comunità e per la causa della tutela ambientale.