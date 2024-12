Aeroporto d'Abruzzo: Tornano i Voli per Milano, Tutte le Novità

Dal 30 marzo 2025, ripristinati i collegamenti da Pescara a Milano Malpensa: voli giornalieri e tariffe accessibili tra 30 e 70 euro.

Buone notizie per i viaggiatori abruzzesi: l’Aeroporto d’Abruzzo annuncia il ritorno dei voli per Milano a partire dal 30 marzo 2025. Dopo l’interruzione del collegamento con Linate, gestito da Ita Airways, la nuova destinazione sarà Malpensa, una scelta che mira a migliorare l’accessibilità per chi si sposta dalla Lombardia verso Pescara e viceversa.

Il ripristino di questa tratta è parte di un più ampio programma di rilancio dello scalo pescarese, che da tempo punta a riconquistare un ruolo strategico nei trasporti nazionali. Sebbene alcuni passeggeri abbiano espresso rammarico per la perdita della comoda destinazione Linate, il collegamento con Malpensa rappresenta un’alternativa molto più funzionale rispetto alla tratta verso Bergamo Orio al Serio, anch’essa soppressa.

La nuova rotta prevede un volo al giorno, sette giorni su sette, offrendo continuità di servizio ai viaggiatori per motivi di lavoro, familiari o turistici. A partire dal 1° giugno, sarà introdotta una seconda frequenza giornaliera, incrementando ulteriormente l’offerta per la stagione estiva. Le tariffe, che variano da 30 a 70 euro, rendono questo collegamento non solo pratico ma anche economicamente accessibile.

La ripresa di un volo diretto per Milano rappresenta un tassello importante per lo sviluppo dello scalo abruzzese, che punta a consolidarsi come punto di riferimento per il centro Italia. La regione, infatti, beneficia di una posizione strategica che attrae sia il traffico interno che quello internazionale, con l’obiettivo di aumentare il numero di passeggeri e di rotte attive nei prossimi anni.

Gli utenti dell’aeroporto accolgono con favore questa novità, considerando il collegamento con Malpensa un’opportunità per ridurre i disagi legati alla mancanza di collegamenti diretti con Milano. Malpensa offre inoltre connessioni efficienti con voli internazionali, amplificando le opzioni per chi viaggia oltre i confini nazionali.

La riattivazione dei voli verso il capoluogo lombardo è un segnale positivo per il trasporto aereo in Abruzzo e per il rilancio dell’economia locale, che trae beneficio da una maggiore mobilità e accessibilità per residenti e turisti.