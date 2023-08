Affitti alle Stelle: Milano Guida la Classifica con una Camera per Studenti a 626 Euro

La ricerca sui costi degli affitti per studenti rivela Milano come la città più costosa d'Italia per quanto riguarda il costo delle camere singole. Secondo i dati più recenti, una camera per gli studenti nell'ambita metropoli milanese ha raggiunto una media di 626 euro al mese. Questa cifra elevata piazza Milano al vertice della classifica delle città italiane con affitti più onerosi per gli studenti universitari.

Segue da vicino Bologna, che si posiziona al secondo posto con un costo medio di 482 euro al mese. Questo rappresenta un aumento del 8% rispetto all'anno precedente. Un'interessante inversione di tendenza si osserva a Roma, che si posiziona al terzo posto con affitti stabili a 463 euro al mese.

Tuttavia, la situazione cambia leggermente quando si tratta di camere doppie. Milano continua a dominare la classifica con un costo medio di 348 euro al mese, mentre Roma si posiziona al secondo posto con 272 euro. Napoli si piazza terza con un costo medio di 258 euro. Le città di Firenze (255 euro) e Bologna (249 euro) seguono da vicino.

Alcune città italiane hanno mostrato un notevole aumento dei prezzi delle stanze nel corso del 2023. In particolare, Bari ha sperimentato un incremento del 29% rispetto all'anno precedente. Brescia e Palermo hanno visto un aumento dei prezzi del 18%. Nel frattempo, Parma e Pescara hanno registrato un aumento del canone per le camere singole del 16% in un solo anno.

Tuttavia, vi sono anche alcune sedi universitarie che hanno visto un rallentamento dell'ascesa dei prezzi o addirittura una diminuzione. Padova, ad esempio, ha registrato una diminuzione dei prezzi del 12% rispetto all'anno precedente. Firenze e Trento hanno subito rispettivamente una diminuzione del 4% e del 2%. Siena si attesta su un leggero -1%, mentre Roma non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente. La situazione degli affitti per gli studenti universitari rimane quindi mutevole e spesso influenzata da diversi fattori, tra cui l'offerta e la domanda, la posizione geografica e le oscillazioni economiche.