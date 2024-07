Aggredisce la Compagna con Calci e Pugni e la Minaccia di Morte

I carabinieri di Nereto hanno arrestato un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della sua convivente, dopo un violento episodio di aggressione domestica.

L’uomo, che è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di parenti, come disposto dal PM della Procura della Repubblica di Teramo, avrebbe minacciato di morte la compagna prima di aggredirla fisicamente con calci e pugni durante un acceso litigio.

In seguito all'aggressione, la donna ha immediatamente contattato i carabinieri tramite il numero d’emergenza 112. I militari, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a bloccare l'uomo che era in possesso di un coltello a serramanico, successivamente sequestrato. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Sant’Omero, dove le sono state diagnosticate ferite con una prognosi di 20 giorni.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per far luce su eventuali precedenti episodi di violenza domestica, mentre l'uomo dovrà rispondere delle accuse mosse a suo carico in tribunale.

Questo caso evidenzia ancora una volta la gravità della violenza domestica e la necessità di supportare le vittime e garantire la loro sicurezza. Le forze dell’ordine ricordano che è importante denunciare tempestivamente ogni forma di violenza per prevenire ulteriori episodi e proteggere le persone coinvolte.