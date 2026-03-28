Aggredisce madre e soccorritori: serata di tensione nel centro di Teramo

Intervento dei carabinieri e del 118 dopo la richiesta di aiuto della madre, il giovane reagisce con violenza ma senza provocare feriti

Momenti di forte tensione nella serata di ieri a Teramo, dove un giovane è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia al termine di un intervento scattato su richiesta della madre.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato intorno alle 19:30, quando la donna ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa dei comportamenti aggressivi e vessatori del figlio. Sul posto sono giunti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (Nor) insieme al personale sanitario del 118, chiamato per prestare assistenza.

All’arrivo degli operatori, il giovane avrebbe reagito con atteggiamenti violenti, colpendo con spinte e gomitate sia i sanitari sia i militari intervenuti. Una situazione che ha richiesto un rapido contenimento per evitare conseguenze più gravi.

Nonostante la concitazione del momento, non si registrano feriti né tra il personale intervenuto né tra i presenti. L’uomo, tuttavia, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per i reati contestati, mentre restano al vaglio degli inquirenti ulteriori elementi legati al contesto familiare.

L’episodio riporta l’attenzione su situazioni di disagio domestico che, se non intercettate in tempo, possono degenerare in comportamenti violenti anche nei confronti di chi interviene per prestare aiuto.