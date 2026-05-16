Salone del Libro 2026, i fumetti in anteprima da non perdere assolutamente

Dal 14 al 18 maggio, Torino ospita le principali novità a fumetti: manga, graphic novel, Disney, Bonelli e titoli d’autore arrivano in anteprima al Lingotto.

Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti più rilevanti per il mondo del fumetto. La manifestazione, in programma dal 14 al 18 maggio negli spazi di Lingotto Fiere, non sarà soltanto una vetrina per narrativa, saggistica ed editoria tradizionale, ma anche un punto d’incontro per lettori, autori e case editrici legate alla nona arte.

Negli ultimi anni il fumetto ha assunto un ruolo sempre più centrale all’interno del Salone, tra incontri, firmacopie, presentazioni e uscite speciali. L’edizione 2026 prosegue in questa direzione, con numerose anteprime editoriali disponibili direttamente agli stand degli editori, spesso in contemporanea con l’arrivo in libreria, fumetteria ed edicola.

La selezione è ampia e attraversa generi molto diversi: manga, graphic novel, fumetto d’autore, grandi classici, nuove edizioni, fantasy, Disney, Bonelli, webtoon e titoli per giovani lettori. Una guida utile per orientarsi tra le principali novità presenti al Salone.

BAO PUBLISHING

Geist Maschine 2, di LRNZ.

A cinque anni dal primo volume, LRNZ torna nel mondo postapocalittico di Geist Maschine. La storia si muove tra diversi piani temporali e approfondisce la società di Otan, segnata dal fallimento della missione di proteggere l’umanità. Il volume amplia anche il percorso dei personaggi già introdotti nel primo capitolo della trilogia. Disponibile inoltre una variant limitata a 1.000 copie con copertina di Mattia De Longis.

Devo andare nello spazio, di Riccardo Atzeni.

Mocci ha poco più di trent’anni e un mestiere fuori dal comune: viaggia nello spazio per recuperare gli oggetti smarriti dalle persone. Sulla Terra, però, evita il confronto con la sorella e soprattutto con il padre malato. Dietro l’idea surreale del viaggio spaziale, Riccardo Atzeni costruisce una storia intima sui rapporti familiari, sulle assenze e su ciò che resta irrisolto.

EDIZIONI BD

Fat Lobster, di Luca Negri.

Nei primi anni Settanta, un giornalista italiano arriva a San Paolo per seguire una mostra d’arte, ma si ritrova dentro una rete di traffici illegali, complotti politici e inseguimenti dal tono surreale. Nel racconto compare anche una misteriosa aragosta, presenza ricorrente nei passaggi più strani della vicenda.

Miles – Assolo a fumetti – Edizione Anniversario, di Lucio Ruvidotti.

A cent’anni dalla nascita di Miles Davis, torna in una nuova edizione ampliata la biografia a fumetti dedicata al musicista. Il volume attraversa collaborazioni, momenti privati e fasi difficili della sua vita, da John Coltrane e Herbie Hancock fino alla dipendenza, al rapporto con Juliette Gréco e alla celebre jam session mai registrata con Jimi Hendrix. La nuova edizione include extra e una storia inedita.

ERIS EDIZIONI

Guerra giusta, di Danijel Žeželj.

In un territorio segnato dal conflitto, due ragazzi attraversano la violenza come se fosse un gioco. Il racconto mette in discussione il concetto stesso di “guerra giusta” e le narrazioni che spesso vengono usate per renderla accettabile.

Squame, di Eugenia Erba.

Amanda, Tati, Rami, Leo e Victoria formano una famiglia scelta, costruita su amicizia, notti condivise e ricerca di identità. Tra spettacoli drag e inquietudini quotidiane, Eugenia Erba racconta crescita, trasformazione e cambiamento, rappresentati anche dai serpenti che attraversano liberamente la città.

Anatomia di me, di Mel The Sketcher.

Un diario grafico in bianco e nero che racconta un’esperienza psichiatrica attraverso immagini e testi dal segno ruvido e diretto. Al centro ci sono corpo, identità, cura e il tentativo di riprendere possesso della propria storia, con uno sguardo critico sulla medicalizzazione e sui racconti della guarigione.

PANINI COMICS

Topolino 3677 Variant Salone del Libro 2026.

Una cover variant realizzata da Silvia Ziche con effetto lenticolare, pensata per l’edizione 2026 del Salone.

Raven Cycle: The Raven Boys Graphic Novel 1, di Maggie Stiefvater, Sas Milledge e Stephanie Williams.

Adattamento a fumetti del romanzo fantasy di Maggie Stiefvater. Blue Sargent è cresciuta tra veggenti che le hanno sempre predetto un destino preciso: ucciderà il suo vero amore con un bacio. Tutto cambia quando incontra i Ragazzi Corvo, studenti della Aglionby Academy coinvolti nella ricerca soprannaturale di un antico re dormiente capace di esaudire desideri.

Papernovela, di Silvia Ziche.

La celebre saga di Silvia Ziche torna raccolta in volume con una storia inedita. Nata a puntate, Papernovela è una parodia delle soap opera sudamericane che intreccia comicità, personaggi Disney, vita quotidiana e sottotrame ambientate a Paperopoli. Una delle opere più riconoscibili e sperimentali dell’autrice.

Paperone in Atlantide, di Fabio Celoni.

Fabio Celoni firma testi e disegni di una nuova avventura di Zio Paperone tra i misteri di Atlantide. Partito in segreto alla ricerca dei tesori della città sommersa, Paperone scompare durante una tempesta. Paperino e i nipoti si mettono sulle sue tracce, finendo coinvolti in un mistero più grande. Il volume raccoglie la storia pubblicata su Topolino, con prefazione e materiali dietro le quinte.

Cornelius. Le origini di Paperopoli, di Ivan Bigarella, Simona Capovilla e Alessandro Sisti.

Il volume ricostruisce le origini di Cornelius Coot, fondatore di Paperopoli. Alessandro Sisti, con i disegni di Ivan Bigarella e Simona Capovilla, racconta il viaggio del personaggio tra Europa e Stati Uniti nei primi anni dell’Ottocento. Il libro raccoglie diversi capitoli e materiali di lavorazione.

RENOIR

Ho qualcosa da dirti 1, di JH.

Dopo The Horizon, il fumettista coreano JH arriva in Italia con la sua prima serie webtoon, realizzata nel 2009 e ora proposta in formato cartaceo. La storia segue Gayeon, una ragazza che, dopo un incidente in cui perde i genitori, rimane segnata fisicamente e costretta a fare i conti con isolamento e dolore.

Stan&Ollie – Nuova edizione, di Gianluca Buttolo.

Gianluca Buttolo torna a raccontare Stan Laurel e Oliver Hardy oltre l’immagine pubblica della coppia comica. Il graphic novel ripercorre difficoltà personali, problemi professionali, rapporti con i produttori, matrimoni falliti e il legame con il pubblico, attraverso un tratto essenziale e documentato.

SALDAPRESS

Godzilla. Hic sunt dracones III. Minaccia aliena, di Frank Tieri e Ángel Hernández.

Durante la Guerra Fredda, misteriosi avvistamenti nei cieli degli Stati Uniti annunciano l’arrivo degli Xiliens, razza aliena intenzionata a conquistare la Terra sfruttando il caos generato dai kaiju. Tra tensioni internazionali, segreti governativi e mostri giganteschi, solo Godzilla può fermare la minaccia. Il volume chiude la trilogia Hic sunt dracones.

SERGIO BONELLI EDITORE

Zorro: Man of the Dead, di Sean Gordon Murphy.

In una cittadina messicana controllata dai narcos, Zorro sopravvive come leggenda popolare. Vent’anni dopo l’uccisione dell’attore che lo interpretava durante una festa locale, un nuovo vendicatore mascherato torna a impugnare la spada contro il cartello. Sean Gordon Murphy rilegge il mito in chiave contemporanea, tra western, criminalità e immaginario popolare.

Vasco Rossi. La rabbia giovane, di Barbara Baraldi, Sergio Gerasi e Flavia Biondi.

Primo capitolo di una trilogia a fumetti dedicata a Vasco Rossi, il volume racconta gli inizi della vita e della carriera del musicista. La sceneggiatura è di Barbara Baraldi, mentre i disegni di Sergio Gerasi e Flavia Biondi alternano registri differenti. Presenti anche materiali d’archivio, scritti autografi e immagini storiche.

Eternity. La ricerca di Dio al tempo del paradiso dei discount, di Alessandro Bilotta e Leonardo Marcello Grassi.

Alceste Santacroce, cronista mondano e giornalista di gossip, si ritrova nel ruolo inatteso di santo e miracolato. In una Roma attraversata da fedeli, turisti e pellegrini, il nuovo capitolo di Eternity riflette su sacro, riscatto e contraddizioni contemporanee.

Pasolini, di Davide Toffolo.

A venticinque anni dalla prima pubblicazione torna il romanzo a fumetti con cui Davide Toffolo ha raccontato Pier Paolo Pasolini. La storia segue un personaggio convinto di essere Pasolini e attraversa Bologna, Roma e Grado, trasformandosi in una riflessione sull’eredità dell’intellettuale friulano.

Anche i sogni uccidono, di Renato Queirolo e Angelo Stano.

In una città futuristica tra noir e fantascienza, Rhea e il professor Hack indagano tra sogni artificiali, manipolazione mentale e organizzazioni oscure. Al centro c’è Sweetdream, tecnologia capace di far vivere esperienze perfette durante il sonno, ma con effetti potenzialmente letali. Un racconto tra cyberpunk, indagine e critica sociale.

L’Inferno illustrato da Paolo Barbieri – Edizione integrale, di Paolo Barbieri con i testi di Dante Alighieri.

Paolo Barbieri torna a confrontarsi con l’Inferno di Dante in una nuova edizione integrale, arricchita da undici illustrazioni inedite. Il volume attraversa i gironi danteschi con uno stile visivo personale, tra figure allegoriche, paesaggi fantastici e riletture contemporanee del poema.

Il Commissario Ricciardi. Il pianto dell’alba, di Claudio Falco e Daniele Bigliardo, dal romanzo di Maurizio de Giovanni.

Ricciardi indaga su un omicidio che coinvolge direttamente Livia Lucani, accusata del delitto. Mentre cerca di ricostruire il complotto, la sua vita privata cambia con il matrimonio con Enrica e l’attesa di un figlio. Una storia indicata come l’ultima e più drammatica del ciclo.

Martin Mystère. La storia impossibile del mondo dal Big Bang all’anno zero – Nuova edizione, a cura di Alex Dante.

Un volume dedicato alla mitologia dell’universo di Martin Mystère, dalla nascita di Atlantide ai misteri delle piramidi, passando per Agarthi e gli Uomini in Nero. Accanto ai riferimenti narrativi trovano spazio dossier e approfondimenti sulle teorie storiche e pseudostoriche che hanno ispirato la serie.

Tex. L’eroe del West, di Gianluigi Bonelli, Claudio Nizzi e Aurelio Galleppini.

Il volume raccoglie per la prima volta insieme i numeri 100, 200, 300 e 400 di Tex, in edizione completamente a colori. Presenti gli episodi Fort Apache, L’idolo di cristallo, La lancia di fuoco e La voce nella tempesta, quattro tappe rappresentative del ranger creato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini.

SPUTNIK PRESS

Schegge/Fragments, di Francesco Catelani e autori vari.

Quattro racconti brevi costruiti attorno al tema dell’identità frammentata. Testo e immagini si intrecciano fino a fondersi, con illustrazioni di Liz Van Der Nüll, Holly Heuser, Archivio di Ferro e Alpraz. Il progetto lavora soprattutto su ciò che resta implicito, trasformando il segno grafico in parte della narrazione.

STAR COMICS

Re-Living My Life With a Boyfriend Who Doesn’t Remember Me 1, di Eiko Mutsuhana e Gin Shirakawa.

Arriva in Italia la serie shōjo di Eiko Mutsuhana e Gin Shirakawa, candidata ai Manga Taisho Awards. Una storia sentimentale che ruota attorno alla memoria, alle seconde possibilità e al legame tra due persone costrette a ridefinire il proprio rapporto.

The Ghost in the Shell Omnibus, di Masamune Shirow.

In occasione dell’arrivo della nuova serie animata prodotta da Science SARU, Star Comics pubblica una nuova edizione omnibus del classico cyberpunk di Masamune Shirow. Il volume raccoglie Ghost in the Shell, Ghost in the Shell 1.5 e Ghost in the Shell 2 in un’edizione di grande formato con oltre 800 pagine.

TUNUÉ

Bribiss. Le piccole streghe del bosco, di Katja Centomo e Martina Naldi.

Primo volume di Magica, nuova collana ideata da Barbara Canepa e Katja Centomo, pubblicata in co-produzione da Tunué e dall’editore francese Oxymore. La storia segue le Bribiss, piccole fate che vivono in una foresta, aiutano gli animali e proteggono l’ambiente. Tra loro ci sono Fifù, Tinsel e Petollina, tre fate poco disciplinate sempre pronte a combinare guai.

Lo straordinario mondo di Gumball. Numero 0, di Frank Gibson e Tyson Hesse.

Un albo introduttivo dedicato all’universo di Lo straordinario mondo di Gumball, con giochi, enigmi, labirinti e attività pensate per i lettori più giovani. Il volume contiene anche un’anteprima del primo fumetto della serie ispirata allo show animato.