Cultura

Tex La Leggenda in edicola: il West cambia volto ancora una volta

Cultura
Torino (TO)
16 Maggio 2026   10:53  

La nuova collana annuale Bonelli debutta con I due sceriffi, storia inedita firmata Ruju e Casertano tra Texas, Tigua e azione western dal ritmo serrato.

Sergio Bonelli Editore porta in edicola e fumetteria una nuova proposta per i lettori di Tex Willer. Si intitola Tex La Leggenda ed è una testata a periodicità annuale, pensata per raccogliere ogni volta una storia completa e inedita ambientata in uno dei luoghi più riconoscibili del West.

Il primo albo della collana è I due sceriffi, disponibile dal 16 maggio 2026. Il volume si presenta nel classico formato bonelliano brossurato, con 224 pagine in bianco e nero, formato 16x21 cm, al prezzo di copertina di 9,90 euro. L’obiettivo editoriale è chiaro: accompagnare i lettori in un viaggio tra territori, atmosfere e scenari storici legati alla mitologia western, mantenendo al centro l’identità narrativa di Aquila della Notte.

A firmare il debutto sono Pasquale Ruju, autore del soggetto e della sceneggiatura, e Giampiero Casertano, responsabile dei disegni. La copertina è affidata a Claudio Villa, nome storico dell’immaginario texiano. Nell’albo è presente anche un approfondimento di Luca Barbieri dedicato ai luoghi del Texas in cui si sviluppa l’avventura.

La vicenda porta Tex e Kit Carson al fianco dei loro amici della tribù dei Tigua, coinvolti in un’accusa grave e ritenuta ingiusta. Da qui prende forma un intreccio costruito su sospetti, giochi di potere, inseguimenti a cavallo e scontri armati, fino al pueblo della tribù, punto centrale di una storia che unisce mistero, tensione e azione.

Con Tex La Leggenda, Bonelli inaugura quindi un nuovo appuntamento fisso per gli appassionati del Ranger, scegliendo il Texas come primo territorio simbolico da attraversare.

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