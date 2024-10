Aggressione a carabinieri a San Nicolò a Tordino: arrestato l’uomo che si oppone ai lavori

Un episodio di violenza ha avuto luogo a San Nicolò a Tordino, dove un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito tre carabinieri con una tenaglia. L'episodio è avvenuto in seguito a lavori ordinati dal Tribunale di Teramo sul suo terreno, mirati alla realizzazione di opere fognarie.

L'uomo si è opposto energicamente all'intervento, che era stato reso esecutivo dall’Ufficiale giudiziario. Secondo le informazioni fornite dall'Arma, l'aggressore ha cominciato a inveire contro i militari, cercando di colpirli con lo strumento. In un tentativo di difesa, tre carabinieri sono stati costretti a cadere per evitare il contatto, riportando lesioni considerate guaribili in cinque giorni ciascuna.

A causa della situazione di emergenza, i militari hanno richiesto rinforzi da Torricella Sicura, che sono intervenuti prontamente. Una volta bloccato, l’uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Successivamente, è stato trasferito nel carcere di Teramo.

Questo incidente mette in luce le tensioni che possono sorgere quando si tratta di rispettare le decisioni della giustizia, evidenziando anche il lavoro rischioso che le forze dell'ordine svolgono quotidianamente per mantenere l'ordine pubblico e garantire il rispetto delle leggi. La vicenda continua a suscitare preoccupazione nella comunità locale, dove la sicurezza e il rispetto per le autorità sono essenziali per il buon funzionamento della società.