Aggressione al Giornalista de La Stampa Andrea Joly, Identificati Due Militanti di CasaPound

Solidarietà da Meloni: "Condanna e massima attenzione". Il Circolo Asso di Bastoni: "Ha spintonato e creato un battibecco"

Il giornalista del quotidiano La Stampa, Andrea Joly, è stato aggredito a Torino all'esterno del locale 'Asso di Bastoni', frequentato da esponenti di circoli di estrema destra. Due militanti di CasaPound sono stati identificati dalla Digos e dalla Polizia di Stato come i presunti autori dell'aggressione. Entrambi rischiano una denuncia per lesioni personali aggravate dal reato commesso "per agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi" che promuovono discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

La Dinamica dell'Incidente

Secondo la ricostruzione dei fatti, Joly stava passando davanti al locale mentre era in corso una festa. Alcune persone sono uscite, chiedendogli chi fosse e intimandogli di consegnare il telefonino. In seguito, il giornalista è stato minacciato e colpito con dei calci mentre cercava di allontanarsi.

Il circolo 'Asso di Bastoni' offre una versione diversa: "Stava facendo foto e video, gli è stato chiesto chi fosse. Non si è identificato come giornalista, anzi, ha spintonato dei ragazzi creando un battibecco". La Digos ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica esatta dei fatti.

Le Reazioni delle Istituzioni

Numerose le dichiarazioni di solidarietà e condanna da parte delle istituzioni. La premier Giorgia Meloni ha espresso la sua vicinanza a Joly, condannando fermamente l'episodio e chiedendo al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di essere costantemente aggiornata sugli sviluppi delle indagini.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha sottolineato l'importanza della libertà di stampa come pilastro della democrazia, condannando con fermezza l'aggressione. Anche Elly Schlein, segretaria del PD, ha espresso preoccupazione per il clima di impunità e ha chiesto un intervento deciso contro le organizzazioni neofasciste.

Il Video della Stampa

Un video pubblicato da La Stampa mostra il momento dell'aggressione: tre persone circondano Joly, lo colpiscono e lo trascinano a terra. Un quarto individuo, con la testa rasata, si avvicina e sferra calci, mentre si sente un urlo da una finestra: "lasciatelo".

Le Parole di Conte e La Russa

Giuseppe Conte, leader del M5S, ha definito l'aggressione come un episodio grave e inaccettabile, richiamando alla necessità di combattere odio e intolleranza. Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha ribadito la condanna unanime da parte delle forze politiche, sottolineando l'importanza di dire no ad ogni forma di violenza.

La Posizione di Forza Italia

Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha condannato con fermezza ogni forma di violenza, citando altri episodi recenti di intolleranza avvenuti in Italia, tra cui l'aggressione a due ragazzi omosessuali a Roma e le minacce a Forza Italia.

La Versione del Circolo Asso di Bastoni

I responsabili del circolo 'Asso di Bastoni' hanno ribadito che Joly non si sarebbe identificato come giornalista e avrebbe spintonato alcuni ragazzi, provocando un battibecco. Hanno inoltre dichiarato che non vi è stato alcun momento di tensione durante la festa per i sedici anni del circolo, sottolineando la presenza di molti iscritti, tra cui anche giornalisti, che sono sempre stati accolti positivamente.

La vicenda resta sotto l'attenzione delle autorità, con accertamenti in corso per fare chiarezza sui fatti e sulle responsabilità.