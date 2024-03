Aggressione al Personale del 118 nel Quartiere Zanni: Padre, Figlio e Amico Denunciati

Tre individui, identificati come padre, figlio di 46 anni e un suo amico di 41 anni, sono stati denunciati per aver aggredito il personale del 118 nel quartiere Zanni. L'intervento della polizia è stato determinante dopo la segnalazione da parte dei soccorritori per lesioni aggravate.

L'episodio risale alla sera di domenica, quando un'ambulanza è stata chiamata per soccorrere un uomo di 68 anni per sospetto infarto nel quartiere Zanni. Tuttavia, una volta sul posto, gli operatori del 118 hanno scoperto che l'uomo era ubriaco anziché in stato di infarto. Presi dal timore per il comportamento dell'individuo, gli operatori hanno deciso di allontanarsi. Tuttavia, mentre si trovavano sulle scale del palazzo, sono stati attaccati.

Dopo l'aggressione, i tre aggressori sono fuggiti velocemente dalla scena del crimine, ma grazie all'intervento tempestivo degli agenti della squadra volante, giunti sul posto, sono stati identificati e denunciati.