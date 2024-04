Aggressione e Furto davanti alla Stazione: Un Arresto e Due Denunce

Una violenta aggressione seguita da furto ha scosso il piazzale antistante la stazione di Giulianova, dove un extracomunitario è stato brutalmente malmenato e derubato del suo zaino da tre individui. La Polizia ferroviaria ha reagito prontamente, procedendo all'arresto di uno dei tre aggressori, cittadino italiano, per resistenza a pubblico ufficiale, dopo che ha cercato di fuggire dagli uffici Polfer minacciando gli agenti con delle forbici. Gli altri due complici italiani sono stati denunciati in stato di libertà per rapina e furto.

L'aggressione è stata segnalata dall'extracomunitario, vittima dell'atto violento e del furto, il quale ha riportato di essere stato attaccato da tre persone sconosciute. Le riprese delle telecamere di sorveglianza hanno confermato la testimonianza della vittima, identificando gli aggressori come frequentatori abituali della stazione.

La Polfer, dopo un'intensa ricerca, ha individuato i tre sospetti nel piazzale antistante la stazione, conducendoli negli uffici. Durante il trasferimento, uno dei tre ha tentato di fuggire, aggredendo gli agenti con delle forbici, ma è stato prontamente arrestato. Gli altri due sono stati denunciati in libertà.

Nella stessa serata, la Polfer ha ricevuto una denuncia da un cittadino italiano il cui vestiario è stato rubato da una lavanderia self-service vicino alla stazione. Le riprese delle telecamere hanno identificato gli stessi soggetti coinvolti nell'aggressione precedente come autori del furto. I vestiti rubati sono stati ritrovati nello zaino dei sospettati e restituiti al legittimo proprietario.