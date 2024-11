Aggressione in pieno giorno: donna accoltellata dal compagno, salva grazie alla polizia

Un pomeriggio di terrore nel centro della città, dove una donna è stata accoltellata dal compagno, ma è riuscita a fuggire e a trovare rifugio nella polizia locale. Le sue condizioni non sono gravi, ma l'aggressione ha lasciato il segno. Nel frattempo, l'uomo, che stava tentando di costituirsi, è stato fermato dai carabinieri.

Il violento episodio è accaduto subito dopo l'ora di pranzo, all'interno di una pizzeria situata nei pressi di Palazzo Baldoni. La vittima, di origini straniere, è stata colpita da due coltellate: una al pancia, l'altra alla mano. Nonostante le ferite e la perdita di sangue, la donna è riuscita a scappare dal suo aggressore e a raggiungere la sede della polizia locale, dove ha trovato immediato soccorso. Il personale di emergenza l'ha poi trasportata in ospedale, dove è stata giudicata in condizioni non gravi, sebbene traumatizzate dall'incidente.

Secondo le prime indagini, l'aggressore sarebbe il compagno della donna, un italiano di 57 anni, con il quale gestisce il locale. L'aggressione è avvenuta all'interno della pizzeria, ma la vittima, nonostante il dolore e la paura, è riuscita a fornire una descrizione dettagliata dell'uomo alle forze dell'ordine. Dopo aver richiesto l'intervento dei soccorritori, gli agenti della polizia locale si sono recati immediatamente sul posto, ma non hanno trovato l'aggressore. Il 57enne, però, dopo essersi reso conto della gravità del suo gesto, si è diretto spontaneamente verso il comando della polizia locale per costituirsi. Tuttavia, prima di arrivare, è stato fermato dai carabinieri e arrestato.

L'uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di tentato omicidio e sarà sottoposto a interrogatorio nelle prossime ore. Il caso ha scosso la comunità locale, e le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell'aggressione e i motivi che hanno spinto l'uomo a compiere un gesto tanto estremo.