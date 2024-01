Al Palaangeli Incontro da Dentro o Fuori col Grottaferrata

Un incontro delicatissimo attende domani il Nuovo Basket Aquilano al PalaAngeli Prosolidar, con l’arrivo sul parquet aquilano del San Nilo Grottaferrata, che precede di due punti la formazione del capoluogo.

Una gara che rappresenta un autentico crocevia per il club biancoblu che dopo aver sconfitto i laziali nella gara di andata, ha l’occasione sia di raggiungerli in classifica che di staccarli nel computo dei confronti diretti: una vittoria, tra l’altro, che consentirebbe ancora di coltivare il sogno playoffs e raggiungere con due mesi e mezzo di anticipo la permanenza in questo difficile campionato di SERIE B Interregionale anche per la prossima stagione.

Un campionato avvincente e durissimo, in un girone che unendo ben sei regioni si sta rivelando tra i più duri dell’intera categoria, con partite sempre di alto livello tecnico e agonistico nelle quali, comunque, il team di coach D’Addio ha sempre dimostrato di poter giocarsela su ogni campo, anche con le formazioni partite dichiaratamente per l’obbiettivo di vincere il torneo, ma ora è il momento di ingranare le marcie alte per non trovarsi poi in difficoltà nelle giornate finali di questa prima fase.

Al termine del girone di ritorno, previsto per il 18 Febbraio, infatti, le formazioni del Girone F si uniranno con quelle del Girone E, Marche/restante Abruzzo, suddividendosi in tre Poule composte da otto squadre. Le prime due faranno uscire gli otto team che si contenderanno dai quarti di finale la promozione, lasciando in Serie B Interregionale le altre otto, l’ultima poule sarà riservata ai playout e designerà 5 salvezze dirette, una agli spareggi e due retrocessioni in Serie C.

In settimana la squadra aquilana si è allenata intensamente, inserendo ancora di più negli schemi il neo acquisto Francesco Compagnoni.

Le parole di coach Federico d’Addio: “Quella di domenica al PalaAngeli è una partita che non ha bisogno di essere presentata, si lavora mesi per affrontare questo genere di appuntamenti, che possono indirizzare la stagione in un certo senso, ed è per questo che bisogna giocarla come una vera finale, non solo da un punto di vista tecnico/tattico, ma soprattutto emotivo! Già da giovedì sera è stato messo l'accento su questo aspetto, i ragazzi hanno da subito capito l'importanza della posta in palio, approcciando alla grande e con la massima abnegazione alla preparazione della partita, contro un avversario che sicuramente verrà a l'Aquila con il coltello tra i denti! Dalla nostra avremo come sempre un Palazzetto che ci sosterrà e spingerà fino all'ultimo possesso, toccherà a noi farlo ribollire ancora di più, mettendo in campo il possibile ed anche l'impossibile se necessario per regalare a tutti una vittoria che manca da tempo!”

Il Nuovo Basket Aquilano chiama a raccolta gli appassionati cittadini, chiedendo loro di trasmettere la consueta passione e il forte calore sempre dimostrato dagli spalti ai ragazzi che scenderanno sul parquet per difendere con i denti una categoria così importante e prestigiosa per l’intera città!