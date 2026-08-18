Alcol ai minorenni durante le serate: locale chiuso quattro giorni ad Alba

La Polizia ha notificato la sospensione dell’attività dopo i controlli sulla somministrazione di alcolici ai minorenni: analoghe violazioni erano emerse anche negli anni precedenti.

Stop per quattro giorni a un pubblico esercizio di Alba Adriatica, destinatario di un provvedimento di sospensione disposto dal questore di Teramo Pasquale Sorgonà. La misura è stata eseguita dalla Polizia di Stato sulla base dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e riguarda l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Alla base del provvedimento ci sono gli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine durante le attività di controllo nei locali della costa teramana. Secondo quanto ricostruito, all'interno dell'esercizio sarebbero state somministrate bevande alcoliche a clienti minorenni durante alcune serate caratterizzate da intrattenimento musicale.

Non si tratterebbe, inoltre, del primo episodio contestato alla stessa attività. Analoghe irregolarità sarebbero infatti già state riscontrate nel 2024 e nel 2025, circostanza che ha assunto particolare rilevanza nella valutazione effettuata dalla Questura prima dell'adozione della nuova misura.

La vendita e la somministrazione di alcol ai minori rappresentano uno dei fenomeni sui quali nelle ultime settimane è stata rafforzata l'attenzione delle istituzioni nella provincia di Teramo, soprattutto nelle località della costa maggiormente frequentate durante la stagione estiva.

La questione è stata affrontata anche nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato proprio per esaminare il problema e predisporre una risposta coordinata. Al termine della riunione è stato deciso di intensificare i controlli mirati nei pubblici esercizi, con particolare attenzione alle attività frequentate dai più giovani e alle serate di maggiore affluenza.

Il provvedimento adottato nei confronti del locale di Alba Adriatica ha avuto effetto immediato dalla notifica. La sospensione riguarda per quattro giorni l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La misura, di natura cautelare, è stata disposta dalla Questura per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, ritenendo prioritaria la tutela della collettività e in particolare dei più giovani.

I controlli sulla movida della costa teramana sono destinati a proseguire anche nelle prossime settimane, con verifiche finalizzate al rispetto delle disposizioni sulla vendita di bevande alcoliche e alla prevenzione delle condotte considerate potenzialmente pericolose per i minorenni.