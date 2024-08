Allarme Covid: Nuova Variante Xec Si Diffonde Rapidamente in Italia e nel Mondo

Una nuova variante del Covid-19, denominata "Xec", sta rapidamente guadagnando terreno in Europa e potrebbe presto dominare la scena mondiale. Identificata per la prima volta a Berlino a fine giugno, la variante Xec è una ricombinante, cioè un mix genetico di due diverse varianti preesistenti. Dal suo esordio nella capitale tedesca, Xec ha mostrato una capacità di diffusione inusuale, tanto da essere già stata rilevata in tre continenti: Europa, Nord America e Asia.

Secondo gli esperti, tra cui Mike Honey, analista di dati in Australia, e Raj Rajnarayanan, professore alla Nyitcom-Arkansas State University, la variante Xec presenta un vantaggio di crescita rispetto alle varianti attualmente dominanti come KP.3.1.1 e le sue discendenti. Il tasso di crescita globale di Xec è stimato intorno al 3,8% al giorno, pari al 27% alla settimana, una velocità senza precedenti.

In Italia, i primi casi di Xec sono stati già segnalati in Veneto e Trentino Alto Adige, rispettivamente il 31 e il 18 luglio. Questo rapido aumento di casi ha destato preoccupazione tra gli esperti, poiché la variante potrebbe innescare nuove ondate di contagi, specialmente con l'arrivo dell'autunno.

La variante Xec è un mix delle varianti KS.1.1 e KP.3.3, e si distingue per una mutazione insolita (T22N), che potrebbe conferire un ulteriore vantaggio rispetto alle altre varianti. Sebbene la sua crescita sia stata particolarmente intensa in Germania, la variante ha iniziato a diffondersi anche in altri Paesi europei come Danimarca e Paesi Bassi.

Con il numero di campioni segnalati in costante aumento, le autorità sanitarie internazionali e italiane stanno monitorando attentamente la situazione, cercando di comprendere meglio le caratteristiche di Xec e il suo potenziale impatto sulla popolazione.