Allarme Federmoda: negozi a rischio, servono interventi urgenti del governo

La vicepresidente Marisa Tiberio sollecita misure concrete per sostenere i negozi di moda, fondamentali per l'economia e la coesione sociale delle comunità locali.

Federmoda lancia un appello urgente al governo affinché intervenga con misure concrete a sostegno dei negozi di moda, considerati non solo motori economici ma anche presìdi sociali essenziali per le comunità locali. La vicepresidente nazionale, Marisa Tiberio, ha sottolineato che il settore impiega circa 300.000 addetti e rappresenta un pilastro per l'economia italiana.

"I negozi di moda non sono solo luoghi di commercio, ma veri e propri punti di riferimento per i cittadini, contribuendo alla vitalità e alla sicurezza dei centri urbani," ha dichiarato Tiberio. La crisi economica, accentuata dalla pandemia e dalle nuove abitudini di consumo, ha messo a dura prova queste attività, rendendo necessario un intervento tempestivo da parte delle istituzioni.​

Secondo i dati forniti da Federmoda, il settore conta 164.369 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. Questi esercizi non solo generano occupazione, ma favoriscono anche l'inclusione sociale e la coesione delle comunità, soprattutto nelle aree più periferiche.​

La vicepresidente ha evidenziato l'importanza di politiche mirate che tengano conto delle specificità del settore, come incentivi fiscali, agevolazioni per l'accesso al credito e programmi di formazione per gli operatori. "È fondamentale riconoscere il valore sociale ed economico dei negozi di moda e adottare strategie che ne garantiscano la sopravvivenza e lo sviluppo," ha aggiunto.​

Inoltre, Tiberio ha sottolineato la necessità di una maggiore collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore per affrontare le sfide attuali e future. "Solo attraverso un dialogo costruttivo e l'adozione di misure concrete sarà possibile preservare il ruolo centrale dei negozi di moda nelle nostre città," ha concluso.​

L'appello di Federmoda si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sul futuro del commercio al dettaglio in Italia, in cui la valorizzazione delle attività locali e la promozione della sostenibilità sociale ed economica diventano elementi chiave per il rilancio del settore.