Allarme Metalli Pesanti: Aria Contaminata in Via Custoza

L'aria respirata dai residenti di via Custoza è contaminata da metalli pesanti in concentrazioni elevate. Questo è il preoccupante verdetto emerso dalle analisi effettuate dall'Arta (Agenzia regionale per la tutela ambientale), avviate a seguito delle segnalazioni del comitato Villabloc. Il caso è stato segnalato alla Procura per un'indagine approfondita.

Le analisi, avviate nel dicembre scorso, hanno preso il via dopo che il comitato Villabloc aveva rilevato la presenza di una polvere gialla sospetta depositata sulle superfici nella zona. I risultati sono stati comunicati al Comune, che ha deciso di istituire un tavolo tecnico dedicato alla situazione ambientale dell'area. Alla riunione, prevista per mercoledì prossimo, parteciperanno la direzione Ambiente della Regione Abruzzo, il dipartimento di Prevenzione della Asl, l'Arta e la polizia municipale.

Indagine Ambientale e Risultati

Nel maggio 2023, il comitato Villabloc ha inviato una lettera al Comune chiedendo chiarimenti sulla natura della "polvere gialla" che si depositava ovunque lungo via Custoza. In risposta, il Comune ha richiesto l'intervento dell'Arta, che ha avviato un'indagine approfondita per identificare la composizione e l'origine della polvere.

"I tecnici dell'Arta," scrive il direttore Roberto Cocco in una comunicazione inviata al Comune e alla Asl, "hanno effettuato vari sopralluoghi in alcune abitazioni della zona di via Custoza, rilevando l'effettiva presenza di ingiallimenti sulle superfici degli ambienti esterni, come balconi, giardini, scale, e sulle carrozzerie delle auto parcheggiate. L'origine e la natura di questi depositi non erano immediatamente identificabili."

Azioni e Interventi Istituzionali

La scoperta della contaminazione ha portato il Comune a intraprendere azioni immediate. La costituzione di un tavolo tecnico sottolinea la serietà della situazione e la necessità di un approccio collaborativo per identificare le fonti dell'inquinamento e adottare misure per proteggere la salute pubblica. Il coinvolgimento della Procura aggiunge un ulteriore livello di indagine, con l'obiettivo di determinare eventuali responsabilità e prevenire futuri rischi ambientali.

I residenti di via Custoza sono comprensibilmente preoccupati per gli effetti a lungo termine dell'esposizione ai metalli pesanti sulla salute. L'incontro di mercoledì sarà cruciale per delineare un piano d'azione efficace che possa rassicurare la comunità e garantire che tutte le precauzioni necessarie siano messe in atto.

Prospettive Future

L'attenzione delle autorità regionali e locali è ora concentrata sull'identificazione delle fonti di contaminazione e sull'implementazione di misure correttive. La trasparenza nei confronti dei residenti e il coinvolgimento attivo delle istituzioni sono essenziali per affrontare efficacemente questa crisi ambientale. Le indagini proseguiranno e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati al pubblico per garantire che la situazione sia gestita con la massima urgenza e professionalità.