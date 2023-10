Allarme Meteo: Forte Perturbazione Scuote il Nord Italia con Piogge, Temporali e Rischio Alluvione

Il Nord Italia è attualmente sotto il dominio di una temibile perturbazione meteorologica che ha portato con sé piogge abbondanti, temporali intensi, possibili tornado e un grave rischio di alluvione. La situazione è particolarmente critica in Toscana, ma anche altre regioni, come la Liguria, l'Emilia e il Nordest, non sono state risparmiate da questo evento meteo devastante.

Aggiornamento delle ore 12:30 - Piogge in Intensificazione sul Ponente Ligure

Nelle ore recenti, l'instabilità meteorologica ha continuato ad intensificarsi sul Ponente Ligure, con precipitazioni sempre più copiose nell'Imperiese, estendendosi anche al Savonese. Contestualmente, si segnalano forti temporali in azione al largo tra la Riviera di Ponente e la Corsica.

Aggiornamento delle ore 9:30 - Piogge Intensificate sul Friuli Venezia Giulia

Il fronte meteorologico che sta interessando il Centro-Nord Italia ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia, con fenomeni atmosferici in netto aumento nel Triestino e nel Goriziano. Piogge isolate stanno interessando anche il resto della regione, ma con minore intensità.

Situazione alle ore 7 - Forte Maltempo su Diverse Aree

Un flusso di aria umida meridionale, alimentato da una profonda depressione atlantica, ha raggiunto diverse parti dell'Italia settentrionale, creando condizioni meteo estremamente avverse, in particolare in alcune zone. Questi settori includono il Levante Ligure, l'alta Toscana e l'Appennino emiliano, con alcune piogge e rovesci che interessano anche la pianura emiliana. Al contrario, si osserva una tendenza al miglioramento nelle restanti regioni centrali e del Sud, con un aumento delle temperature dovuto all'afflusso di correnti calde nordafricane.

Danni e Intemperie in Toscana e Altrove

La regione più colpita finora è stata l'alta Toscana, con piogge intense che si protraggono dal giorno precedente e accumuli pluviometrici che hanno superato i 100 millimetri durante la notte. Forti temporali hanno flagellato le zone tra il Livornese e il Pisano, tanto che alcune scuole a Livorno rimarranno chiuse per decisione delle autorità locali. Allo stesso modo, il sindaco di Carrara, Serena Arrighi, ha dichiarato la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni grado, compresi gli asili nido. È stata annunciata anche la chiusura dei cimiteri comunali e dei parchi pubblici. Nella notte, una tromba marina ha colpito la costa del Livornese, rovesciando alcune auto. In Emilia, le piogge sono state abbondanti, sebbene di minore intensità rispetto alla Toscana, con accumuli pluviometrici che variano dai 50-60 millimetri nell'Appennino bolognese-modenese ai 30-40 millimetri nella pianura bolognese, con punte di quasi 30 millimetri nella zona di Ferrara.

Rovesci sul Levante Ligure

Anche il Levante Ligure ha subito piogge e rovesci, sebbene di minore entità. Alcune aree nell'entroterra, vicino ai confini con Emilia e Toscana, hanno registrato accumuli pluviometrici superiori ai 20 millimetri in sole tre ore, con punte di quasi 70 millimetri nelle ultime 24 ore nella zona della foce del Magra.

Previsioni per le Prossime Ore

Le previsioni per le prossime ore indicano un ulteriore peggioramento del tempo, in particolare nelle regioni del Nord Italia. La Val Padana vedrà un aumento della nuvolosità con piogge sparse, con un'intensificazione prevista in Lombardia e nel Nordest, in particolare sull'Emilia e sul Friuli Venezia Giulia. Queste aree sono a rischio nubifragi con accumuli pluviometrici localmente elevati, fino a 80-100 millimetri. Rovesci e temporali si verificheranno anche in serata nelle alte pianure e nelle Prealpi. La situazione in Liguria rimarrà instabile, con piogge e temporali fin dalle prime ore del giorno, particolarmente intensi nelle zone dello Spezzino e dell'Appennino Emiliano occidentale, con rischio di nubifragi e allagamenti, anche se con una tendenza al miglioramento verso sera. Al Centro, le condizioni meteorologiche saranno instabili, con piogge e temporali sin dal mattino in Toscana centro-settentrionale, con fenomeni particolarmente intensi su Versilia, Garfagnana e Lunigiana, dove si prevedono nubifragi e allagamenti, sebbene con un attenuarsi dei fenomeni in serata. Altre regioni centrali e del Sud vedranno una parziale nuvolosità dovuta al passaggio di nubi medio-alte e stratificate, con maggiore copertura nuvolosa in Umbria, alto Lazio e Marche interne, dove potranno verificarsi brevi rovesci. Al Sud, le temperature aumenteranno leggermente, mentre i venti di Scirocco porteranno correnti calde dall'Africa settentrionale, causando un aumento delle temperature. Sull'isola siciliana, le temperature saranno particolarmente elevate nel nord, dove si raggiungeranno i 29/30 gradi Celsius lungo la costa palermitana.

Meteo delle Prossime Ore

Le previsioni per le prossime ore prevedono ulteriori piogge e temporali in molte parti del Nord Italia, con accumuli significativi, soprattutto in Lombardia e nel Nordest. La situazione in Liguria rimarrà complessa, mentre al Centro il maltempo si concentrerà sulla Toscana centro-settentrionale, con l'attenuazione dei fenomeni prevista in serata. Il Sud Italia beneficerà di temperature più elevate grazie all'arrivo