Allarme furti nella Marsica: 74enne sotto shock, banda in fuga

Un'ondata di furti notturni ha scosso la Marsica, con tre episodi distinti che hanno coinvolto sia abitazioni che un'azienda locale. Le autorità sospettano un'unica banda responsabile dei raid.

Nella tarda serata di lunedì, un grave episodio ha coinvolto una 74enne di Carsoli, residente in località Campora. Intorno alle 23, due individui si sono introdotti nella sua abitazione forzando la finestra del bagno. I ladri, una volta raggiunta la camera da letto, hanno acceso la luce, svegliando bruscamente l’anziana. Presa dal terrore, la donna ha iniziato a urlare, mettendo in fuga i malintenzionati, che si sono dileguati senza riuscire a rubare nulla. All'arrivo dei carabinieri di Tagliacozzo, la donna è apparsa sotto shock.

Circa mezz'ora dopo, un nuovo episodio è stato segnalato a Oricola, in località Casa Bianca, dove i malviventi hanno preso di mira la Elettrotermoidraulica di proprietà di F.B. Questa volta i ladri hanno sottratto una telecamera di videosorveglianza, nascosta in un luogo conosciuto solo dal titolare e da pochissime altre persone. Secondo le ricostruzioni effettuate dalle autorità, la banda si sarebbe allontanata rapidamente a bordo di un'auto scura, probabilmente una Bmw.

Un terzo episodio si è verificato a Pescina, sempre nella stessa fascia oraria. Una donna di 32 anni, tornando nella sua abitazione di via Carlo Alberto, ha notato che il portone blindato della casa era stato visibilmente danneggiato da un tentativo di effrazione. I ladri, nonostante l’utilizzo di strumenti specifici per lo scasso, non sono riusciti a entrare e hanno abbandonato il colpo. La donna ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e atteso il loro arrivo all'esterno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Collarmele per effettuare un sopralluogo e raccogliere indizi utili.

Secondo gli investigatori, gli episodi potrebbero essere collegati e attribuibili alla stessa banda, che si è dimostrata ben organizzata ma anche pronta a fuggire alla prima difficoltà. L'ipotesi è rafforzata dall’avvistamento ricorrente della stessa auto scura nei pressi di tutti i luoghi coinvolti.

Questo nuovo allarme furti ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della Marsica, spingendo le autorità a intensificare i controlli notturni per prevenire ulteriori episodi e identificare i responsabili.