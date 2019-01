Allarme nel teramano per la scomparsa di un 46enne, attivate interforze per le ricerche

In un briefing operativo in Prefettura, disposta l’attivazione delle operazioni di ricerca di Cacciatore Biagio, 46enne di Castilenti, allontanatosi dalla propria abitazione domenica 20 gennaio scorso. Sul posto, operatori delle FF.OO., dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino del CAI e della Guardia di Finanza, volontari di protezione Civile.

A denunciarne l’allontanamento volontario al Commissariato di P.S. di Atri è stato il fratello di Biagio Cacciatore martedì 22 gennaio scorso, preoccupato del mancato rientro del familiare, già protagonista in passato di analoghi episodi di allontanamento con successivo ritorno a casa.

Nessuna informazione è emersa dalle indagini circa gli intendimenti e la destinazione prescelta dal medesimo, conoscitore dell’ambiente e delle aree, anche impervie, del circondario.

All’allarme, prontamente diramato nella stessa data dal citato Commissario alle Forze operative, è seguita una riunione operativa nella mattinata di ieri, nel corso della quale si convenuto – anche tenuto conto del previsto peggioramento delle condizioni meteo - di attivare il Protocollo Operativo per la ricerca delle scomparse, che prevede l’operatività di squadre di ricerca nelle zone prossime al luogo di allontanamento e/o da lì raggiungibili.

Contestualmente è stata elevata la soglia di attenzione in tutta la provincia, avvalendosi della collaborazione delle Polizie Locali e delle Associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Sul posto, operatori delle FF.OO., dei Vigili del Fuoco, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Speleologico del CAI, del Nucleo S.A.G.F. della Guardia di Finanza (soccorso alpino) e dei volontari di Protezione Civile, coordinati nell’ambito del Posto di Comando Avanzato istituito in loco.

Al momento dell’allontanamento a piedi dalla propria abitazione, il Sig. Cacciatori - di corporatura media, peso 70 Kg. circa, statura 170 cm., capelli castani e barba folta sul biondo rossiccio – vestiva una tuta da lavoro di colore blu e bianca. Non ha con sé telefono né, presumibilmente, somme di denaro o carte di credito. Il medesimo, schivo ed introverso, non è affetto da particolari patologie e non è sottoposto a cure farmacologiche.

Chiunque ne avesse notizia, può contattare la Questura di Teramo, il Commissariato di P.S. di Atri (085/87922) o qualsiasi altra centrale operativa (112,113, 115, 117, 118).

.

.