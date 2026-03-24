Allarme sms truffa, la Asl avvisa: “Non chiamate quel numero pericolo”

Messaggi ingannevoli sui vaccini dei figli spingono a contattare numeri a pagamento: l’azienda sanitaria invita alla prudenza e chiarisce modalità ufficiali di comunicazione.

La Asl di Teramo lancia un avviso alla popolazione dopo numerose segnalazioni relative a una nuova truffa via sms. Diversi cittadini, infatti, stanno ricevendo messaggi provenienti da numeri con prefisso 351, nei quali si invita a contattare il numero 893 per presunte comunicazioni urgenti sullo stato vaccinale dei figli.

L’azienda sanitaria sottolinea con decisione che il Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (Siesp) non utilizza numeri di cellulare per contattare gli utenti e non invia sms di questo tipo. Si tratta quindi di comunicazioni fuorvianti e potenzialmente fraudolente, progettate per indurre i destinatari a chiamare numerazioni a pagamento.

Nel comunicato ufficiale, la Asl invita i cittadini a non richiamare il numero indicato e a prestare la massima attenzione, evitando di fornire dati personali o sensibili. L’obiettivo dei truffatori, secondo quanto evidenziato, sarebbe quello di sfruttare temi delicati come la salute dei minori per aumentare la credibilità del messaggio.

Per quanto riguarda le comunicazioni ufficiali, il servizio vaccinazioni resta attivo con modalità tradizionali e canali verificabili. Gli utenti possono contattare gli ambulatori di Teramo e Montorio al numero 0861/420569, mentre per le sedi di Nereto, Tortoreto, Giulianova e Roseto degli Abruzzi è disponibile il numero 0861/420480. Le strutture di Atri e Silvi rispondono invece allo 085/8707809.

Gli sportelli sono operativi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con aperture pomeridiane il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email ufficiale siesp@aslteramo.it.

L’invito delle autorità sanitarie resta quello di mantenere alta la soglia di attenzione e verificare sempre la provenienza delle comunicazioni, soprattutto quando riguardano ambiti sensibili come la sanità pubblica.