Allerta Meteo: Arriva una Perturbazione, Allerta Gialla per l'Abruzzo

La prossima settimana si prospetta all'insegna del maltempo, con l'arrivo di venti forti anche nella nostra regione. Una perturbazione di origine atlantica sta prendendo forma sulla nostra Penisola, portando con sé un periodo di condizioni meteorologiche instabili; ciò comporterà un significativo aumento della ventilazione, che domani interesserà principalmente la Sardegna, per poi estendersi alle regioni del Sud, specialmente Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte - le quali sono responsabili dell'attivazione dei sistemi di protezione civile nei loro territori - ha emesso un avviso per condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteorologici potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree del Paese, come riportato nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede che a partire dalla notte di oggi, domenica 3 marzo, si verificheranno venti forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, provenienti dai quadranti occidentali e colpiranno inizialmente la Sardegna, per poi estendersi a Sicilia e Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base di tali fenomeni e delle previsioni in corso, è stata valutata un'allerta arancione per la giornata di domani, lunedì 4 marzo, su alcuni settori di Piemonte e Emilia-Romagna.

Inoltre, è stata emessa un'allerta gialla per Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, e su alcuni settori di Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.