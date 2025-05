Allerta Meteo Improvvisa: Temporali, Grandine e Crollo Termico in Arrivo Domenica!

Una perturbazione atlantica interromperà l’attuale stabilità climatica, portando forti temporali, rischio nubifragi e drastico calo delle temperature, specie su Nord e Centro Italia.

Si chiude la parentesi di tempo stabile e temperature sopra media che ha caratterizzato l’inizio di maggio. L’Italia si prepara a un cambiamento netto sul fronte meteorologico: una massa d’aria più fredda proveniente da latitudini settentrionali darà vita a una vasta area di instabilità atmosferica, che nel corso della giornata di domenica si estenderà a gran parte della penisola.

Al Nord, la giornata partirà con cielo in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento sulle Alpi centro-occidentali dove già in mattinata saranno possibili le prime precipitazioni. Con il passare delle ore l’instabilità si accentuerà e si formeranno rovesci temporaleschi, localmente intensi, tra alto Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Attesi anche fenomeni di grandine e forti raffiche di vento, con un calo termico che porterà le temperature massime su valori più consoni alla stagione primaverile.

Nel Centro Italia, inizialmente il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, ma a partire dal pomeriggio la nuvolosità andrà aumentando sulle regioni tirreniche, in particolare sulla Toscana, dove giungeranno i primi piovaschi, destinati a intensificarsi in serata. Possibili rovesci anche su Umbria e Lazio, specialmente nelle zone interne. Le temperature caleranno sensibilmente sul settore tirrenico settentrionale.

Al Sud, il quadro meteorologico rimarrà più stabile per gran parte della giornata, con cieli poco nuvolosi e clima mite. Tuttavia, dalla serata è previsto un incremento della copertura nuvolosa su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale, dove non si escludono brevi rovesci isolati.

In Sardegna, il tempo sarà più variabile sin dal mattino con presenza di nuvolosità irregolare e piogge sparse, in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Le temperature scenderanno in modo sensibile al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, mentre resisteranno su valori più elevati sull’estremo Sud. I venti saranno in rinforzo, specialmente durante i fenomeni temporaleschi, con raffiche intense nei settori più esposti.

Previsioni Meteo Domenica 4 Maggio – Emoji Forecast

Regione Mattina ☀️ Pomeriggio ️ Sera ️ Temperature ️ Nord Italia ☀️ Variabile ️ Temporali su Alpi ️ Forti rovesci, grandine ⬇️ In calo Centro Italia ☀️ Sereno ️ Nuvoloso, piovaschi ️ Rovesci su Toscana, Lazio ⬇️ In calo Sud Italia ☀️ Soleggiato ️ Qualche nube ️ Piovaschi locali ➡️ Stabili Sardegna ️ Nuvoloso ️ Rovesci sparsi ️ Migliora ⬇️ In diminuzione

Per chi ha in programma attività all’aperto o spostamenti, si consiglia la massima prudenza, soprattutto nelle aree a rischio nubifragi e grandinate. Restano fondamentali gli aggiornamenti in tempo reale, poiché la situazione è in costante evoluzione.