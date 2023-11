Allerta Meteo in Italia: Veneto in Allerta Rossa, Lombardia e Liguria in Allerta Arancione

Le condizioni meteorologiche avverse continuano a interessare l'Italia, con una nuova perturbazione atlantica che si abbatte sul Paese. La Protezione Civile ha emesso un avviso di maltempo, avvertendo della presenza di precipitazioni sparse, rovesci e temporali in alcune regioni.

In particolare, Campania, Basilicata, soprattutto le aree tirreniche, e Calabria sono le regioni maggiormente coinvolte dalle precipitazioni. Si prevedono anche forti venti da ovest che colpiranno Campania, Basilicata e Calabria.

Nel corso del pomeriggio, la pioggia tornerà a interessare varie zone del Paese. In particolare, si segnala il rischio di temporali in Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, accompagnati da forti raffiche di vento, che potrebbero intensificarsi ulteriormente in serata.

Il maltempo è causato dalla perturbazione atlantica nota come "tempesta Ciaran," che si attenuerà nel corso della mattinata. Tuttavia, nel pomeriggio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, con precipitazioni diffuse nelle regioni settentrionali e sull'alta Toscana. I venti si intensificheranno nuovamente, provenendo dai quadranti meridionali e interessando le aree appenniniche settentrionali.

L'allerta meteo in vigore vede il Veneto in allerta rossa, mentre Lombardia e Liguria sono in allerta arancione. Altre regioni, tra cui Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Sardegna, Puglia, Basilicata, Trento, Campania, Calabria e Sicilia, sono in allerta gialla. La situazione meteorologica richiede massima attenzione e cautela da parte della popolazione e delle autorità competenti.